全球疫情简报：俄预计近几个月大规模接种新冠疫苗 韩国罚款促戴口罩
新华社北京11月14日电 13日全球疫情简报：俄预计近几个月大规模接种新冠疫苗 韩国罚款促戴口罩
全球数据
世界卫生组织：截至欧洲中部时间13日16时14分（北京时间23时14分），全球新冠确诊病例较前一日增加628136例，达到52487476例；死亡病例增加9623例，达到1290653例。
美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间14日6时26分，全球新冠确诊病例达53211792例，死亡病例为1300076例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达10707397例，死亡病例为244169例。
新闻事件
俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫13日对媒体说，目前俄相关药厂已开始生产新冠疫苗，其产量将不断提高，预计最近几个月内将大规模接种。他同时表示，疫苗将优先满足国内接种需要，其次满足国外合作伙伴需求。
澳大利亚联邦卫生部长格雷格·亨特13日表示，该国昆士兰大学研发的一款候选新冠疫苗在1期临床试验中表现良好。澳大利亚制药企业杰特公司已生产了后续临床试验所需疫苗，并正寻求澳监管部门批准，推动这款疫苗在今年年底前进入3期临床试验。若一切进展顺利，这款疫苗将在2021年年底前开始接种。
意大利新冠疫情应急委员会特别专员阿尔库里12日表示，意大利将从2021年1月底开始为首批170万民众接种新冠疫苗，并逐步扩大接种范围。
为完善新冠疫情防控常态化措施，韩国13日开始对公共场所未戴口罩者处以10万韩元（约合人民币600元）以下罚款。据介绍，必须戴口罩的地点不仅包括室内体育设施、餐馆、咖啡厅、桑拿浴室等23类场所，还包括公共交通、市场、医疗机构、药店、客服中心、物流中心等场所。
美国疾病控制和预防中心12日公布的数据显示，全美11日报告新增新冠确诊病例143408例，新增死亡1479例，再次刷新全球范围内一国单日新增确诊病例数最高纪录。此外，自新冠疫情暴发以来，美国已有逾92万名儿童确诊感染新冠病毒。
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