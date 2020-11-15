韩国疫情趋紧　罚款促戴口罩

韩国13日起正式强制在公共场所戴口罩，违者罚款10万韩元（约合590元人民币）。

新冠疫情在韩国暴发即将满300天，疫情出现反弹迹象，首都圈以外地区确诊病例增势明显，防疫部门正考虑收紧限制措施。

【“请戴口罩”】

“请戴好口罩！”在首尔闹市区最繁忙的光化门地铁站，市政府和地铁员工身披绶带，举着标语，向来往乘客大声呼喊。另一些身穿蓝色马甲的官员在检票口紧盯是否有人不戴口罩。

韩国要求必须戴口罩的场所和设施共23种，包括公共交通工具、集会示威场所、医院、药店、疗养院、教堂寺庙。此外，民众出入呼叫中心、物流中心、室内体育设施等高风险营业场所，以及参加500人以上规模的活动，也必须戴口罩。

韩联社报道，大多数韩国人已习惯戴口罩，但仍有一些人选择不戴口罩，或者没有正确佩戴。他们可能面临处罚，但工作人员会事先提醒。

在首尔闹市区一处公交车站，十多名市政府官员在路两旁列队，向下车的乘客散发传单和口罩。一名官员走近一名没戴口罩的骑自行车男子，后者马上从口袋里掏出口罩。另一名男子的口罩没有盖住鼻子，向官员解释说，刚刚吃了东西。

强制戴口罩规定不适用于14岁以下人群和因健康原因无法戴口罩的人。另外，吃东西、喝饮料、在游泳池或澡堂等“例外情况”可不戴口罩。在公园散步、骑车、爬山时，如果相互间距保持至少两米，也可以不戴。

现年36岁的市民金某说：“我认为，如果有更多不戴口罩的人存在，罚款应提高，执法要加强，这样才能让所有人更警惕。”

【“一触即发”】

韩国中央防疫对策本部13日通报，过去24小时新增新冠确诊病例191例，较前一天（143例）大幅增加；累计确诊28133例。单日增幅连续6天保持在三位数。

除疗养院、养老院等高风险场所外，办公楼、学校、地铁站、咖啡厅等地近几天持续发生聚集性感染，一些人因亲朋聚会而“中招”。

值得关注的是，此前新增确诊病例大部分发生在首都圈，但疫情眼下出现明显扩散迹象，引起防疫部门高度警惕。忠清南道天安市和牙山市、江原道原州市、全罗南道顺天市已将防疫级别提高到1.5级。

国务总理丁世均13日说：“防疫的报警灯已亮起。如果目前的确诊病例增加趋势持续，我们或许不得不认真考虑上调保持社交距离的规范等级。”

多名传染病学家说，韩国政府将防疫等级下调至第一阶段已超过一个月，确诊患者持续增加。以一般状况推测，疫情扩散至首都圈以外地区后，最短4到6周、最长8到12周后可能暴发大流行，疫情“一触即发”。（胡若愚）（新华社专特稿）