共抗疫情，共促复苏，共谋和平

尊敬的马克龙总统，

尊敬的各位同事，

女士们，先生们，朋友们：

很高兴出席第三届巴黎和平论坛。论坛成立以来，为各方增进相互了解、完善全球治理、促进多边主义、维护世界和平提供了重要平台，发挥了积极作用。我对马克龙总统和法方作出的努力表示赞赏。

当前，世界格局加速演变，传统安全和非传统安全威胁层出不穷，国际形势不稳定性不确定性明显上升。全球性威胁和挑战需要全球性应对。在此，我提3点倡议。

第一，团结互助，共抗疫情。新冠肺炎疫情仍在全球肆虐。我们应该坚持人民至上、生命至上理念，以人为本，尊重科学，精准防治，合力应对，充分发挥世界卫生组织关键领导作用，推进国际联防联控。

中国愿继续同各国分享抗疫经验和诊疗技术，提供必要医护物资，履行中国疫苗作为全球公共产品的承诺，帮助国际社会特别是发展中国家提高应对突发公共卫生事件能力，推动构建人类卫生健康共同体。

第二，开放合作，共促复苏。两周前，中共十九届五中全会审议通过了关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议，规划了中国未来发展。中国将践行新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。为此，我们将坚定不移深化改革、扩大开放，同国际社会一道，维护全球产业链、供应链稳定，构建开放型世界经济。中国将落实好二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿还倡议”，积极开展国际发展合作，帮助非洲等发展中国家渡过难关。

绿色经济是人类发展的潮流，也是促进复苏的关键。中欧都坚持绿色发展理念，致力于落实应对气候变化《巴黎协定》。不久前，我提出中国将提高国家自主贡献力度，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，2060年前实现碳中和，中方将为此制定实施规划。我们愿同欧方、法方以明年分别举办生物多样性、气候变化、自然保护国际会议为契机，深化相关合作。

第三，秉持正义，维护和平。我们应该坚持和平共处，尊重各国发展权利，尊重各国自主选择的发展道路和模式，坚持多边主义，反对单边主义、霸权主义、强权政治，反对各种形式的恐怖主义和极端暴力行径，维护世界公平正义和和平安全。

中国和法国同为联合国安理会常任理事国，在维护世界和平方面负有特殊重要的责任。中国奉行独立自主的和平外交政策，始终不渝走和平发展道路。我们呼吁各国维护国际法和国际关系基本准则，根据事情的是非曲直决定自己的立场，摒弃意识形态偏见和对立。中国愿同法国在内的各国加强沟通和协调，为推动政治解决国际和地区问题、维护世界和平稳定作出积极贡献。

女士们、先生们、朋友们！

大道之行，天下为公。和平与发展是时代主题，也是不可抗拒的历史潮流。面对人类面临的挑战，世界各国应该加强团结而不是制造隔阂、推进合作而不是挑起冲突，携手共建人类命运共同体，造福世界各国人民。

预祝本届论坛取得圆满成功！

谢谢大家。

（新华社北京11月12日电）