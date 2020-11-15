智慧医疗，如何改变寻医问药？

AI+医疗、康复理疗大健康、智能养老、医疗机器人、健康监测、医疗电子配件、医疗大数据……

疫情冲击下，今年的医疗健康产业都有哪些新发展趋势？在深圳举行的第二十二届高交会上，专门开设智慧医疗健康展，走进展厅，便可一览医疗健康行业的最新高科技，透视智慧医疗新趋势。

AI+医疗，搭建健康管理系统

一个健康智能手环、一台臂式电子血压计、一个手握式三合一采集器、再加一个微型动态心电仪及一张睡眠床，集齐五种智能可穿戴设备，即可实行全生命周期健康的照顾管理系统。

AI加持，医疗逐渐走向健康化、智慧化发展方向。

乘着AI的东风，医疗领域的健康监管系统正成为今年高交会上的一大亮点。

深圳携康展出的健康管理一体机XKZN-B600，同样融合了心电、血压、体温、血氧、血糖等常规生理参数测量模块和个人健康档案管理系统。

现场一位来自社康中心的医生体验后向记者表示，医护人员从中可以不断了解、挖掘居民的健康需求，从而提供更多更好的服务，这对我国基层医疗服务产业的发展，也将起到非常大的推动作用。

未来，AI+医疗将通过精准的监测、治疗、康养实现个性化、专业化的全生命周期健康管理系统，为医疗服务业带来革命性升级，推进深化医药卫生体制改革和“健康中国”城市大健康产业集群发展建设。

机器人+医疗，手术到康复全承包

慕名前来“逛”会的苏先生正被“架”在一台机器人身上，一摇一摆艰难前行。原来这是迈步机器人公司推出的“下肢康复外骨骼机器人”，苏先生作为客户正在体验这一高科技。

据现场工作人员介绍，这款机器人主要是为脑卒中等神经系统疾病而导致的下肢运动功能障碍患者提供康复训练，这也是全球首创基于柔性驱动器的主动式外骨骼机器人，“机器人能够有效降低治疗师的工作强度，提高康复训练效率。”

提起“胃镜”，许多人闻之色变。对于遭受过“胃镜”之痛的患者来说，全新一代大圣磁控胶囊式内窥镜系统可谓给他们带来了福音。

仅需10-15分钟，便可轻松完成一次无痛、无创、无插管、无麻醉的安全舒适的胃部检查。

记者从资福医疗技术的工作人员处了解到，这一系统由胶囊式内窥镜、磁控设备和图像分析软件组成，采用微距拍摄和图像无线传输技术，通过磁控技术精准定位胶囊位置，实现胶囊在胃内各角度、全方位、精准定位拍摄。

未来，可穿戴设备、机器人手术、远程医疗等高科技将在医学领域大范围应用，或将引导行业新风向。依托5G低时延和精准定位能力，可以支持可穿戴监护设备在使用过程中持续上报患者位置信息，进行生命体征信息的采集、处理和计算，并传输到远端监控中心，远端医护人员可实时根据患者当前状态，做出及时的病情诊断和处理。

大健康产业是“防、治、养”模式的产业体现，随着公众自我保健意识不断提高，“治未病”成为智慧医疗下一个蓝海。

见习记者 刘珊