北京市属医院17家发热门诊完成提升改造
增设独立核酸采样室和隔离病房等设施 计划本月底前陆续开诊
11月13日，完成升级改造建设的北京安贞医院发热门诊正式开诊。作为市属医院发热门诊提升改造项目第一家启用的医院，以及以心血管学科为特色的三级综合医院，北京安贞医院感染科设有发热门诊、肠道门诊和住院病房三个部分，在预防、控制传染病及应对突发公共卫生事件和重大疫情方面起着重要作用。截至目前，市属医院17个发热门诊提升改造项目基本完成，计划于11月底前陆续开诊。
北京青年报记者了解到，升级改造后的发热门诊实行三区两通道设置，在原有独立的挂号收费处、化验室、药房的基础上，增设独立的核酸采样室、核酸检测实验室、CT检查室和智能药房，增设了隔离病房和负压隔离病房，病房内均配有独立卫生间。患者在发热门诊中即可完成流调、挂号、就诊、核酸检测、化验检查、胸部CT检查、缴费、取药和必要的治疗处置，实现发热患者就诊救治一条龙服务，全流程闭环管理。将现代信息技术应用到诊疗各环节，智能测温、智能药柜、医患实时交互、专家会诊系统，在保证诊疗活动，加强人文关怀的同时，通过智能手段减少非必要接触，最大限度减少了交叉感染的风险。
据了解，市医院管理中心积极推进14家市属医院的17个院区发热门诊“一院一策”的提升改造项目。提升改造后的发热门诊满足“三区两通道”的要求，配置独立CT室、PCR实验室、负压留观病房、负压手术室等“硬核装置”，避免与普通患者共用设备所导致的交叉感染风险，让发热患者就诊更加安全；改造后的发热门诊集筛查、诊查、检验、检查、留观和治疗等“六大”功能为一体，具备实时核酸检测能力，使发热门诊诊疗功能更加齐全,患者就诊更加方便；提升改造后的发热门诊还将增加更多智慧元素，配备可视对讲、自动发药等智能设备，设置远程会诊系统，便于更快更准确地诊断。
截至目前，市属医院17个发热门诊提升改造项目基本完成，计划于11月底前陆续开诊。面对今冬明春可能出现的流感等呼吸道传染病和新冠肺炎叠加风险，新发热门诊启用后，将进一步发挥前哨作用，筑牢疫情防控的第一道防线。（记者 武文娟）
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