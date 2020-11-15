打造更优人才生态 建设国际人才高地

王辉耀（全球化智库（CCG）主任）

近年来，面对人口老龄化及国际经济技术竞争加剧，世界性人才争夺战愈演愈烈。11月13日，由全球化智库（CCG）发起的国际人才组织联合会在第三届巴黎和平论坛上正式宣布成立。联合会主要由人才领域的知名组织、机构、协会和企业等组成，将致力于加强全球人才多边合作，提升当前全球人才流动治理水平，并就有关全球人才问题提供权威数据、分析、协调和建议等。

在全球化的知识经济时代，人才全球性流动，且在城市经济社会发展中的价值日益凸显。城市在发展中优化产业布局、提升功能定位、完善城市治理等都离不开相应人才队伍的建设。特别是随着企业国际化发展，提升城市国际化程度及国际竞争力更需要引入国际化人才。而且，在国际性人才流动与竞争背景下，城市是国家承接全球人才流动的主要载体，也是打造人才吸引力生态的基本单元。

今年5月22日，国家发展和改革委员会在第十三届全国人民代表大会第三次会议上做了《关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》，其中提出今年将引导超特大城市提升高端要素配置能力和国际竞争力，加快向外疏解非核心功能。对于北京、上海、广州、深圳等一线城市及成都、重庆、杭州等15个新一线城市来说，优化资源配置及产业布局，打造更优人才生态并建设国际人才高地，是助力我国建设创新型国家、实现高质量发展的重要举措。

当前，我国人口红利减退，人才红利逐步释放，随着新技术及数字经济迅速发展，产业结构及区域发展调整升级加速，人才在城市发展中的作用更加凸显。北京作为全球信息服务业最发达的城市之一，拥有完善的数字经济产业生态和庞大的市场应用基础。根据北京自贸区总体方案，北京自贸区将通过优化人才全流程服务体系、强化知识产权运用保护、营造国际一流创新创业生态等3个方面20余项措施，更大力度强化原始创新、技术创新和开放创新。

杭州作为中国的“电商之都”，数字经济发展势头强劲。近年来围绕“人才强市”战略，杭州以国际化和市场化为导向开展了一系列人才培育和引进工作，成效显著。相关数据显示，近三年，杭州人才净流入率、互联网人才净流入率始终保持全国第一，并连续9年入选“外籍人才眼中最具吸引力的十大城市”。中国人才50人论坛日前在杭州举办，如何进一步打造最优人才生态并以人才为引领助推世界名城建设，是杭州人才工作关注的一个核心话题。

人才工作涉及城市建设的方方面面，打造更优人才生态、建设国际人才高地是一个系统工程。政策制度环境、产业布局、生态环境、文化环境等都是考量因素。不仅要使人才愿意来，还要使其留得下、留得住，有发展、有生活。

从人才工作理念来说，杭州动员一切资源打造人才生态最优城市的理念及做法具有借鉴意义。如从最多跑一次到一次不用跑，无事不扰，有事皆到；以人才为中心，整合各类创新资源，推动人才链、政策链、产业链、资金链、信息链、服务链充分地融合，形成了覆盖创新创业整个生命周期的全过程等。同时，人才吸引应是多元化、结构化的，所谓高层次与中低层次人才在城市发展的不同领域、不同方面可发挥不同作用，但都是城市发展所不可或缺的。

打造人才生态要考虑人才融入问题，可通过专业社团及社会组织等使引入人才更具归属感和幸福感。城市持续发展需要源源不断的人才补充更替，政府始终保持“保姆式”服务既不现实也不可能。因此，地方政府除对引入人才保持联系问候、为其解决一些需求及困难外，还可鼓励支持各领域相关专业性社团组织发展，使引入人才通过自组织或既有组织方式结交友人、交流互助，从而更好地融入当地生活。

此外，吸引国际涉及到的国际人才个人所得税政策优惠、签证及居留政策简化、社保缴纳及养老、互联网适度开放、双语标识增加等，还需国家及地方共同试验推进。一些对在华工作外籍人才更开放便利的政策，可在重点区域针对重要国际人才率先试验放开，并由点及面扩大覆盖范围。同时，在疫情催化下，随着技术发展及企业管理方式变革，远程办公在业务、合法合规、技术等方面均已逐步趋于成熟。通过线上招聘、远程办公等方式使更多国际人才参与到企业及城市发展中，也是地方人才政策吸引国际人才的可行之道。

当然，形成良性且可持续的国家及国际人才竞争要靠城市的吸引力而非政策阻碍。中国经济社会发展潜力及改革开放深化举措等，使中国对国际人才的吸引力上升。同时，中国经济社会进一步高质量开放发展也需要全球引才。北上广深及杭州等城市不断打造更优人才生态，提升国际人才吸引力，为城市发展注入新思想、新活力，是新一轮产业格局及生产要素调整中推动城市发展的重要战略举措，也将带动地区并实现国家经济社会发展升级。