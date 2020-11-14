新氧双11线上成交总额同比增长213%

10月14日0时至11月11日24时，新氧“11.11医美狂欢节”期间，线上成交总额同比增长达213%。新氧相关负责人介绍。

今年年初爆发的疫情，对医美行业造成了极大的冲击，但另一方面却加速了医美行业的升级与洗牌。该负责人表示。疫情防控进入“新常态”后，求美者需求逐渐得到释放，国内医美行业重新开启高增速。

作为11.11医美消费绝对主场，新氧“11.11医美狂欢节”吸引了1000家机构参与。

“专业医美医生也成为今年新氧医美狂欢节的最强助力。”该负责人说。作为内容建设的一部分，新氧在为医生提供快速、便捷的入驻方式的同时，还通过搭建多元化的内容生态框架以及为其提供远程问诊工具等帮助其更好地为求美者服务。

除了美体塑形、皮肤美容等传统项目之外，一些特色项目的关注度明显提升。截止到11月11日24时，相比2019年同期，私密整形类日均搜索人数同比上升32%，加购物车日均人数同比上升449%；自体脂肪类日均搜索人数同比上升78%，加购物车日均人数同比上升101%；骨整形类日均搜索人数同比上升145%，加购物车日均人数同比上升105%。该负责人介绍。

植发类成为新氧“11.11医美狂欢节”期间搜索人数增速最快的医美项目之一，日均搜索人数同比上升达665%，加购物车日均人数也同比上升51%。。

求美者消费习惯的改变，让新氧“11.11医美狂欢节”呈现出许多新趋势。疫情期间，大量求美者通过线上方式接触和了解医美信息。在此影响下，医美机构、医生与求美者之间的沟通也进一步增强。该负责人认为。

凭借直播和小工具等技术应用，更多三线及以下城市的用户可以轻松地享受到行业顶级的医美医疗产品与服务。10月14日0时至11月11日24时，新氧累计直播时长超5000小时，总观看量超过3000万。