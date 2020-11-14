“传承精华 守正创新 中医药传承与发展”研讨会在京举行
11月13日，由中国医药新闻信息协会中医药产业信息分会主办，小鹿医馆、北京本草方源药业有限公司承办的“传承精华 守正创新 中医药传承与发展”研讨会在京举行，会上，4名中医医师受聘为首批“药品监察大使”，他们将对互联网中医诊疗平台的药品供应方进行不定期的监察调研，以确保患者用上高品质的中药。
据小鹿医馆负责人介绍，小鹿医馆是一个集患者管理、中医远程诊病、送药到家等于一体的全流程中医诊疗服务平台，在全国拥有4.7万余名注册医生，其中70%来自于大城市的三甲医院，60%为副主任医师以上职称，可提供的诊疗服务包括内科、妇科、男科、脾胃科、肾病科、心内科、心理科等16大类，为近五百万注册患者提供了优质的诊疗服务。
此次聘任的4名“药品监察大使”，均是来自于北京各大中医医院的中医药专家，上岗后的第一次现场监察，就来到了小鹿医馆的合作商北京本草方源药业有限公司。他们参观了中药炮制、生产车间，并就药材源头、药材生产加工、质量标准管控等内容，对公司进行深入的了解和询问。据悉，“药品监察大使”会将监察到的信息做成报告，提供给小鹿医馆的医生参考。此后，协会和小鹿医馆将陆续在全国多座城市聘任“药品监察大使”，确保在小鹿医馆线上平台接受中医诊疗服务的每一个位患者，都能方便快捷地用上安全有效的高品质中药。
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