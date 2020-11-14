“糖尿病防控有我”系列直播启动仪式在京举行

11月14日是联合国糖尿病日，今年的主题是“护士与糖尿病”。“糖尿病防控有我”系列直播在北京启动，该活动由中华预防医学会指导，中华预防医学会糖尿病预防与控制专业委员会联合保健时报发起。

中华预防医学会副秘书长、保健时报社社长张伶俐致辞时表示，糖尿病并发症多，致残、致死率高，严重影响患者健康，给个人、家庭和社会带来沉重的负担。“糖尿病防控有我”系列直播活动，旨在汇集专家资源，把正确的健康科学知识传播给大众，进而保护公众健康。通过系列直播活动，期待能为大家提供权威、实用的糖尿病防治信息，助力早预防、早发现、早干预、早获益。她呼吁大家行动起来，积极参与糖尿病预防活动，为实现健康中国做出积极的贡献。

项目发起人、首都医科大学附属北京安贞医院内分泌代谢科主任、中华预防医学会糖尿病预防与控制专业委员会主任委员周迎生指出，过去的40年间，中国糖尿病患病率的增幅在10倍以上，且目前仍在上升。糖尿病发生发展分三个阶段：糖尿病前期、糖尿病、慢性并发症期。很多人在不知不觉中成了患者，失去了健康；而当很多患者意识到要重视糖尿病时，往往已经进展到慢性并发症期，患者生活质量下降、医疗成本急剧上升，治疗效果不佳。所以，防控糖尿病，仅仅局限于治疗是远远不够的，需要从源头抓起，加强预防。“成人糖尿病以预防为主”也是世界卫生组织和中国一直倡导、坚持的基本观点。实践证明，预防糖尿病及其并发症危害是最佳途径，每个人都是糖尿病防控的第一责任人。

随后，“糖尿病防控有我”系列直播的第一场正式开启。周迎生和首都医科大学附属北京安贞医院内分泌代谢科及全科医疗科护士长、副主任护师文丽娜为网友们详细讲解了糖尿病及其心脑血管并发症的科学防控。

据介绍，“糖尿病防控有我”系列直播今后将结合媒体报道、健康培训等方式陆续邀请糖尿病防控专家及心理学、营养、运动、公共卫生等相关领域专家，从糖尿病防控的关键入手，为大家提供权威、科学、实用的健康知识和操作技能，引导糖尿病前期人群科学降低发病风险，指导糖尿病患者加强生活方式管理，全面提升大众的糖尿病防控能力和自我管理能力，真正做到“未病先防，已病防变”。