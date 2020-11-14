多吃“抗炎”食物护心

炎症反应属于人体免疫系统的正常反应，日常出现红、肿、热、痛等症状，或多或少都与它有关。若炎症反应长期过高，不但损害健康，还可能增加心脑血管病风险。近日，美国哈佛大学公共卫生学院研究发现，少吃红肉、加工肉类、精制谷物和含糖饮料等可能增加身体炎症反应的食物，有助护心。

研究人员对“美国护士健康研究”进行了长达32年的随访，共21万人纳入研究。参试者每4年接受一次调查，结果显示，与食用抗炎饮食的参试者相比，食用促炎饮食的参试者，患心脏病的风险高46%，中风风险高28%。研究人员建议，大家应多吃有助抗炎的食物，如菠菜、卷心菜、南瓜、黄彩椒、豆类、胡萝卜、全谷物、咖啡和茶等；限制精制糖和谷物、油炸食品、苏打水的摄入量，还要少吃加工肉类、红肉和动物内脏等促炎指数较高的食物。▲（郭铁亮）