国家卫健委：11月13日新增确诊病例18例 均为境外输入

人民网北京11月14日电 据国家卫生健康委官网消息，11月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例18例，均为境外输入病例（广东7例，上海5例，天津2例，辽宁2例，福建1例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例24例，解除医学观察的密切接触者893人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例355例（其中重症病例3例），现有疑似病例1例。累计确诊病例3680例，累计治愈出院病例3325例，无死亡病例。

截至11月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例388例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例81303例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86325例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者872812人，尚在医学观察的密切接触者15650人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察55例（境外输入22例）；尚在医学观察无症状感染者648例（境外输入434例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6079例。其中，香港特别行政区5436例（出院5177例，死亡108例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区597例（出院533例，死亡7例）。