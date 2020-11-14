北京9家医院将接受国家医保局“飞检”

在昨天举行的国家医保局2020年度第二批基金监管飞行检查北京启动会上，本市9家医疗机构被抽中，接下来将接受国家医保局组织开展的飞行检查。据悉，此次飞行检查将“主攻”医院医保管理漏洞、违规违法行为和欺诈骗保等突出问题。

今年6月，国家医保局联合国家卫健委启动医保定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理，11月起正式进入飞行检查阶段。此次飞行检查将重点检查2019年1月1日至2020年10月31日期间北京市医保定点医疗机构的违法违规行为以及专项治理自查自纠情况。

昨天，在纪检人员的监督下，国家医保局从本市使用医保基金最多的前30家医院中现场抽取了9家，分别为北京医院、北京大学第三医院、宣武医院、天坛医院、积水潭医院、北京中医医院、民航总医院、房山第一医院和世纪坛医院。下一步，国家飞行检查组将根据各医院的数据筛查情况，再确定其中一家定点医院作为实地检查对象，其他8家医院将移交北京市医保局进行自查。

“这次飞行检查中，要紧盯医院医保管理漏洞、违规违法行为和欺诈骗保等突出问题。”会上，国家医保局基金监管司司长黄华波透露了此次飞行检查重点“主攻”的内容，分别为：医院医保管理问题、一般违法违规问题和严重欺诈骗保问题。例如，检查医院医保管理问题时，将重点了解医院是否建立了医疗保障基金使用的内部管理制度；有无专门机构或人员负责医疗保障基金使用的管理工作；是否按规定保管医院医保相关的财务账目、会计凭证、处方，治疗检查的记录、费用明细，药品和医用耗材的出入库记录等。（记者 刘欢）