孕妇待产遇堵车 警车引路护送

“警察同志，快帮帮我们吧！我女儿羊水已经破了，马上就要生了，现在被堵在路上……”11月10日7时50分正是早高峰时段，接到报警后，丰台公安分局西罗园派出所民警不敢有半点耽搁，立马出警，最终，警车带出了生命通道，孕妇以最快的速度到达了医院。

当天值班的是警长蔡雨晨，他放下电话，赶紧招呼民警陈希成，发动警车，呼啸着出了派出所。经电话联系，民警进一步得知，住在西罗园辖区的叶女士女儿待产，一家人当时正在一辆网约车上，欲前往医院生产，但遇上了工作日交通早高峰，车辆拥堵，进程缓慢，刚从小区出来没多久就堵在了路上，一家人心急如焚却又束手无策。

“阿姨，您别着急，我和同事开着警车这就去找你们，给你们引路！”由于交通状况拥堵，警车前行并不顺利。鉴于情况紧急，产妇情况耽误不得，民警告诉叶女士一家先慢慢跟随车流向前缓慢前行，自己在后面尽力追赶。这期间，民警持续不断和网约车司机确认所处位置。

“司机师傅，您就一直开着汽车的双闪指示灯，这样我就能方便确认哪辆车是你们了。”终于，民警在陶然亭公园北门附近追上了叶女士乘坐的车。

就这样，警车一路闪着警灯，叶女士和女儿乘坐的车辆紧随其后。当时，路上的车辆也非常配合，纷纷让出了生命通道，叶女士的女儿得以用最快的速度到达了医院。（记者 高健）