北京市属医院17个发热门诊提升改造

经过3个多月的升级改造，安贞医院发热门诊昨天重新开诊。患者在发热门诊中可完成流调、挂号、就诊、核酸检测、化验检查、胸部CT检查、缴费、取药和必要的治疗处置，实现就诊救治“一条龙”服务，全流程闭环管理。目前，市属医院17个发热门诊提升改造基本完成，将于本月底前陆续开诊。

昨天，记者来到安贞医院发热门诊，发现这里有了新变化。升级改造后的发热门诊实行“三区两通道”设置：在污染区和清洁区之间，以两道门分隔出两个独立区域，医护人员通往清洁区前分别在这两个区域先后脱下外层防护用具和内层防护用具。在发热门诊的通道地面，以红绿双色标志线，划分出医务人员通道和患者通道。

发热门诊还增设独立的核酸采样室、核酸检测实验室、CT检查室。安贞医院感染科副主任陈吉祥介绍，改造后，“1+3”检测项目（核酸检测和血清抗体检测、影像学检测、血液检测）全部都能在这个区域内完成。此外，发热门诊还新增设了隔离病房和负压病房，每间病房内均配有独立卫生间。

改造后的发热门诊将现代信息技术应用到诊疗各环节。智能测温、智能药柜、医患实时交互、专家会诊系统……在保证诊疗活动、加强人文关怀的同时，医院通过智能手段减少非必要接触，最大限度减少交叉感染的风险。

“这个智能药柜可做到无接触取药，实现24小时无人值守。”安贞医院信息中心技术总监周奕示范了智能药柜的使用方式。患者只要扫描处方右上角的条码，核对屏幕处方药品信息后点击“确定”，取药口就会自动“吐出”药品。而在隔离病房，一系列智能设备协助医生实时监控患者情况，并辅助专家会诊。

相关负责人介绍，为应对秋冬季潜在疫情风险，市医院管理中心积极推进14家市属医院的17个院区发热门诊“一院一策”的提升改造项目。提升改造后的发热门诊均满足“三区两通道”的要求，配置独立CT室、PCR实验室、负压留观病房、负压手术室等“硬核装置”，避免与普通患者共用设备所导致的交叉感染风险。改造后的发热门诊集筛查、诊查、检验、检查、留观和治疗等六大功能为一体，具备实时核酸检测能力。改造后的发热门诊还将增加更多智慧元素，便于更快、更准确的诊断。（记者 孙乐琪）