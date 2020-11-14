房颤是一种常见的心律失常 危险因素多样

“房颤是一种常见的心律失常，病因复杂，大多数患者由多种因素致病，其病因并不明确。”天津心脏病学研究所所长、天津医科大学第二医院大内科主任李广平说。

李广平表示，房颤的危害非常大，房颤本身可以造成卒中，还可以造成心衰。由于房颤机制比较复杂，病因复杂，中老年患者合并多种疾病，比如高血压、糖尿病等，加上有饮酒等不良的生活习惯，需要进行比较综合的治疗。此外，由于房颤会造成结构性改变，而这种结构性改变往往是不可逆的，因此治疗起来非常困难。

如何判断自己是否患有房颤，李广平指出，当房颤病人发作时，有经验医生通过听诊器可以判断患者是否得了房颤；如果发作迹象不明显，可通过心电图进行检测；如果病人平时没有发作，而是一阵发作，这时就需要患者背负24小时心电图全程进行检测；如果病人发作非常不频繁，可能一、两个月发作一次，可通过皮下植入的方式，完整记录病人到底有多少次房颤发作，每次时常多久，都可以检测到。所以房颤的诊断并不困难。（孙慧）