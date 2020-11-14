房颤治疗有五大要点 患者需严格遵医嘱治疗
天津心脏病学研究所所长、天津医科大学第二医院大内科主任李广平表示，房颤治疗有五大要点，患者需严格遵医嘱接受治疗。
第一是控制房颤心室率。控制房颤心室率的作用是让病人非常快的心率降下来，让病人症状得以缓解，如病人发作房颤心率130次每分钟，病人在此情况下是比较难受的，需要通过控制心室率的药物治疗，或者通过其他的手段让病人的心率降下来，让病人症状得到缓解。
第二是看病人是否是转复房颤，也就是说病人现在发生房颤了，医生需要终止患者房颤发生，恢复正常的心律，需要通过药物、心脏电复律、微创手术等手段使病人恢复正常的窦性心律。
第三是预防房颤的血栓栓塞性并发症。如病人容易发生脑卒中血栓栓塞，如何来降低这种风险是房颤治疗中重要的一步，也是改善患者生活质量的重要环节。此外是对症治疗或是对原发疾病的治疗，如果病人患有心衰、高血压、糖尿病等疾病，这些疾病的治疗对于房颤综合管理是非常重要的，在医生的管理中也包括了如高血压、糖尿病、心衰等疾病的治疗。
第四是症状的处理。病人可能合并很多心房颤动带来的症状和非房颤带来的症状，如焦虑、紧张等，包括有心衰合并高血压带来一些症状，都需要给予对症治疗。
第五是患者应该遵从医嘱。根据病人患病的不同阶段来考虑不同的管理措施，如控制房颤心室率和转复房颤的药物治疗，还有如何来预防血栓的抗凝治疗。如果病人指征适合，还可以通过微创手术进行导管消融，来解决房颤的复率问题和节律维持问题。（孙慧）
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