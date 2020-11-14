中东多地新增病例创新高
据新华社拉巴特11月13日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠疫情持续蔓延，摩洛哥、阿尔及利亚和巴勒斯坦加沙地带12日报告新增病例数创新高，疫情最严重的伊朗单日新增病例数又超过万例。
伊朗卫生部12日说，当天伊境内新增新冠确诊病例11517例，新增死亡457例，新增治愈5461例；累计确诊726585例，累计死亡40121例，累计治愈541566例。
摩洛哥卫生部12日发布数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例6195例，创疫情暴发以来单日新增确诊病例最高纪录；累计确诊276821例，累计死亡4570例，累计治愈226040例。
巴勒斯坦卫生部12日公布的疫情数据显示，过去24小时新增确诊823例，累计72967例；新增死亡5例，累计617例；新增治愈657例，累计64431例。人口稠密的加沙地带当天新增确诊311例，累计9542例；新增死亡1例，累计44例；新增治愈282例，累计6418例。
阿尔及利亚12日新增确诊851例，累计65108例；累计死亡2111例；累计治愈43437例。该国新增确诊病例连续3天创新高。流行病学专家穆罕默德·贝尔霍钦教授说，疫情高峰缘于几周前民众未严格遵守防疫措施，当下存在医疗条件不足的风险。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn