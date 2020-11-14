全力做好战疫“主心骨”

“出生在这个特殊时期，多么不容易啊！等你长大以后，我一定将今年的战疫故事告诉你，让你知道大家的坚守和努力。”看着半岁的儿子，东莞市公安局厚街分局副局长古谊感慨颇多，全身心日夜坚守抗击疫情一线的一幕幕，深深印在脑海中。

疫情发生以来，古谊与许多抗疫工作者一样，勇往直前。疫情防控攻坚战打响伊始，厚街公安分局发出号召书，古谊带头组建青年党员战疫先锋队。抗疫期间，古谊顾不上照顾怀孕的妻子，连续近60天没回家，积极做好疫情防控工作的“主心骨”。今年10月，古谊获评广东省抗击新冠肺炎疫情先进个人称号。

连续2个月没回家休息

“不少饭店已不营业，在外吃饭的人也不多。”今年年初一，难得休息的古谊带着家人出去吃团圆饭，顺便商量一下回老家的计划。今年34岁的古谊，从公安院校毕业来到东莞，算起来已有十年没回老家过年。

看着厚街镇街道上的情形，结合从各类新闻中获得的信息，古谊隐约感到一丝不安。果不其然，抗击疫情的通知来了。年初二中午，古谊按时赶回到厚街公安分局，认真听了局领导通报的情况，并接受了战疫任务。

“战疫工作要求高，工作必须仔细落实。”于是，古谊与家人商量，决定不回老家过年了。当时，古谊的妻子已怀孕，且身体不是很好，预产期正好在4月。

但作为厚街公安分局分管刑侦工作副局长，古谊深知“疫情就是命令、防控就是责任”。

在疫情防控攻坚战打响伊始，厚街公安分局党委就发出了《东莞市公安局厚街分局党委全力抗击疫情号召书》，号召全体同志立即行动，投身战疫第一线。此时，古谊带头吹响了冲锋号，号召全局35名85后青年党员递交请战书，组建了青年党员战疫先锋队。

疫情期间，古谊负责全镇疫情防控落地查人，任务十分艰巨。为了最短时间内研究制定出详细实施方案，他不辞劳苦、连续作战，迅速组织全分局各落地小组召开紧急会议，细化疫情防控措施。

刚开始，由于条件有限，且群众对隔离工作不理解，但古谊带领团队主动担当，以最高标准、最实措施、最严厉作风投入厚街镇疫情防控工作中。比如，在厚街的高速出口，在防控物资尚未完全到位的情况下，古谊带领队员用指挥棒进行执勤，认真登记、检查每一辆车。

自疫情发生以来，古谊便以单位为家，与队员吃住在单位，争分夺秒地统筹协调厚街分局9个小组高效有序地开展落地查人工作，连续近60天没回家休息，充分发挥“主心骨”作用。

防疫与打击犯罪两不误

为了做好疫情防控工作的协调，厚街公安分局迅速成立抗疫指挥部。每天，古谊基本只休息5、6个小时，无论是白天或深夜，总会穿街走巷、登楼爬梯，耐心向群众进行政策解释和健康防范告知，对高危人员实行体温检测和资料登记，且总是把近距离接触高危人员等最危险的工作安排给自己。

随着疫情防控工作不断推进，古谊的工作任务逐渐转向社区、企业落地查人方面，每天都会接触很多人，随时都可能有感染的风险，“3月中旬，我感觉很不舒服，大街上也买不到药，于是主动进行了核酸检测，还好是虚惊一场”。

“将情况马上了解清楚，必须迅速破案。”2月初，接到两家士多店报警称商品被抢了，古谊迅速安排人手跟进案件。经过民警的连续侦查，很快将嫌疑人抓获。

在全力做好疫情落地查人工作的同时，古谊也紧紧抓住打击违法犯罪本职工作不放松，切实做到防疫和打击犯罪两不误。

截至目前，古谊共参与排查线索34310条、落地25703人（其中集中隔离1804人、居家隔离22936人）；共打击查处涉疫情违法犯罪案件24起，其中刑事案件19起、治安案件5起、刑事拘留10人、行政拘留4人。

疫情仍在持续，坚守仍在路上。虽然新冠肺炎疫情防控进入常态化，但古谊依然不敢松懈，时刻将辖区群众的健康放在首位。

“随时准备着，勇往直前。”近期，在参加全省抗击新冠肺炎疫情表彰大会后，古谊坦言，“我从许多前辈身上学到了很多，毫无疑问，这些更加坚定了我的信念”。(记者 丘想明)