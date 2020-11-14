香港连续3日现感染源不明的新冠肺炎本地确诊病例
新华社香港11月13日电 （记者朱宇轩）香港特区政府卫生署卫生防护中心13日公布，截至当日零时零分，香港新增6例新冠肺炎确诊病例，包括4例本地感染病例、2例输入性病例。自11月11日起，香港连续3日出现感染源不明的本地感染病例。香港累计报告新冠肺炎确诊病例5436例。
卫生防护中心表示，4例本地感染病例涉及2名男性及2名女性，其中2例与此前确诊病例有关，其他2例找不到感染源头。2例输入性病例分别来自德国和印度尼西亚。
香港医院管理局介绍，至今共有5177名确诊或疑似病人康复出院，仍有116名确诊病人分别于20间公立医院留医，其中6人情况危殆，1人情况严重，其余109人情况稳定。
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