别让“小病挺大病拖”成农民工之痛

“小病挺大病拖”，健康意识淡薄是不少农民工存在的问题。据《工人日报》报道，2019年，我国农民工总量达到2.9亿人，这个群体流动性大，收入较低，健康状况不容乐观。如何探索出一条能更好保障农民工群体健康权益的可操作性强，并且可复制推广的途径已迫在眉睫。

“小病挺大病拖”这样的后果直接是小病变大病，大病变成难治之疾。挺、拖只能加重病情，增加就医支出，加重家庭负担。诚如一些媒体的报道，现实中，很多农民工即便查出慢性病也得不到有效治疗，这其中主客观原因都有。从主观来看，有人认为小病不用治；从客观来看，有人工作忙，大医院就医资源紧张，当然最主要的是怕花钱。

从根本上来讲，规避“小病挺大病拖”导致的恶果，关键是个人增强健康意识。健康意识淡薄是不少农民工存在的问题。对此，一方面需要做好相关知识的普及，使广大农民工认识到“小病挺大病拖”的危害；另一方面，个人也应主动增强健康理念，不能让健康状况成不定时“炸弹”。

此外，还应在做好农民工健康服务上下足功夫。比如，有的用工单位在工地设流动医务室，定时、定点到各项目工地义诊；建议企业做好员工、农民工保健工作，也具有积极意义，甚至可以建立务工人员健康档案，为患有疾病的农民工提供医疗指导、就医指南和监督用药等跟踪服务。事实上，用工单位履行好主体责任，农民工的健康权益就有保障。

此外，专家建议由政府或其他组织介入，就职业伤害保障等问题设立相应群体的底线保障机制，这也值得尝试。况且，《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》就提出设立“开展新业态从业人员职业伤害保障试点”，这也给机制创新提供了政策支撑。

农民工“小病挺大病拖”现象，是亟待解决的社会课题。尤其是2.9亿这么庞大的群体，如何保障其健康权益，不仅事关他们的幸福指数，也关乎着社会和谐度。相关职能部门和用工企业都应该对此重视起来，尽可能让广大农民工的权益更有保障。