瓦里安现场签约第四届进博会

11月9日，在第三届中国国际进口博览会瓦里安展台上，中国国际进口博览局副局长刘福学和瓦里安医疗全球资深副总裁兼大中华总裁张晓签订了第四届进博会的合约。

“进博会的平台让我们可以向行业、政府、大众展示我们智慧癌症治疗的最新产品和技术。让展品变商品、让展商变投资商，我们亲身体验到进博会的‘加速度’。我们期待继续搭乘进博会的快车，加速推进中国迈入数字化肿瘤治疗新时代。” 瓦里安医疗全球资深副总裁兼大中华总裁张晓表示。

据瓦里安相关负责人介绍，瓦里安医疗连续第三年积极参展，以超过第二届50%的面积，搭建了450平方米更大展台，携肿瘤治疗技术和智慧放疗云生态解决方案重磅亮相。

在进博会现场，北京协和医院与秦皇岛市第一医院、山东省肿瘤医院和沂南县人民医院，利用瓦里安智云4.0平台进行现场与线上实时同步直播，展示医联体远程会诊工作实况，让基层患者直观地了解在当地医院也可接受到和顶级三甲医院同等质量的诊疗服务。

除“癌症咨询中心”、“放射治疗中心”、“质子治疗中心”、“介入治疗中心”、“互联网+放疗”五大展区外、瓦里安还展示了“患者随访系统”、“智慧放疗系统”，将全球先进的肿瘤治疗技术及数字化肿瘤“智”疗场景全面立体化地呈现在进博会现场，加速推进中国迈入数字化肿瘤治疗新时代。

“进博会相当于‘定心丸’，给了我们持续扎根中国的坚定信心，”瓦里安全球资深副总裁兼大中华区总裁张晓说。第二届进博会后，瓦里安将高端直线加速器生产线引入中国，瓦里安北京基地一举成为瓦里安全球最全产品线的研发和生产基地，实现了中国智造服务全球。在疫情期间，瓦里安仍继续增资扩产，将北京基地扩产项目的投资翻一倍，2021年完工后北京基地的产能将翻一倍。

瓦里安全球资深副总裁兼大中华区总裁张晓表示：“进博会不仅孕育了‘大商机’，加速推进全球智慧落地中国，更激发出强大的‘新发展动能’，提升产业链能力带动中国创新走向全球。我们也将投建‘瓦里安中国研发中心’和‘瓦里安放疗研修院’，发力人工智能、大数据、云技术在医疗领域的研发和培训能力，打造人工智能和智慧医疗的巨大引力场。”