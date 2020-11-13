美年健康携“健康管理馆”亮相健博会

为推动疫后经济重振，支持大健康产业发展，11月11日，第二届世界大健康博览会（以下简称“健博会”）在武汉拉开序幕，本届健博会由国家卫生健康委员会和湖北省人民政府主办，武汉市人民政府和湖北省楚商联合会承办。在本届健博会上，中国预防医学企业美年健康（SZ,002044）受邀作为馆长单位，与武汉市江岸区政府共同承办健康管理特色展馆。

美年健康集团、天亿集团董事长俞熔发表题为《大健康产业升级浪潮中的新机遇——全生命周期健康管理的探索和实践》的演讲。俞熔表示：“美年健康非常荣幸与武汉市江岸区政府共同承办本届健博会的B5健康管理馆，展示前沿科技成果，普及健康管理理念。第二届世界大健康博览会在武汉召开，充分体现了政府提振经济社会发展的信心，对推进全球公卫安全合作，构建全球健康命运共同体，具有重大深远的意义。”

俞熔指出，后疫情时代，在“健康中国”的国家战略背景下，将提速实现从“以疾病治疗为中心”到“以健康促进为中心”的转变。医疗消费需求呈现多层次、多元化的升级态势，人们对于高质量医疗服务的迫切愿望，以及科技创新所带来的发展良机，将推动医疗健康产业进入下一个黄金十年。

他指出，可以预见，在未来，优质的医疗资源稀缺仍是重要矛盾，会激发行业结构性调整与流量供给端变革，医疗服务也会随之更加注重个性化，实现从规模到价值的战略性转变。我们可以看到，数据应用会在医疗健康的各个细分领域大放异彩，“流量入口”和“健康数据”将成为新型医疗资本，在这个过程中，优质的医疗集团、生命科技公司、保险公司等，将会以多层级的合作，来提升消费者参与度、改善患者体验，从而实现多元化布局和显著增长。

美年健康表示，未来，将持续通过数字化转型构建全生命周期健康管理闭环，包含预防、检查、诊断、治疗、康养等环节，与专业的筛查和检测机构、体检服务机构、健康管理服务机构、医疗和康复机构以及保险服务机构等通力合作，提供完整的全生命周期健康管理方案，持续发挥健康管理平台价值。