全国医疗联合体典型案例征集展示活动即将启动

10月10日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办的“医”路同行 “联”动未来——全国医疗联合体典型案例征集展示活动闭门研讨会在人民日报社举行。与会嘉宾指出，分级诊疗和医联体建设工作，是一个系统工程，也是医改当中的重要环节。相关部门要以医联体建设为抓手，助力构建分级诊疗制度建设工作进行再动员再部署，督促各地行政管理部门将各项工作抓实、抓细、抓落地。

近日，为推进实施健康中国战略，响应《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》有关要求，人民网·人民健康在国家卫生健康委医政医管局指导下，将以目前118个城市建设医联体试点为契机，开展“医”路同行 “联”动未来——全国城市医疗联合体建设典型案例宣传活动（简称“医联行动”），助力有序分级诊疗和着力构建优质高效的医疗卫生服务体系。

相关内容和主要议程如下：

一、组织机构

指导单位：国家卫健委医政医管局

主办单位：人民网·人民健康

二、时间地点

时间：2020年11月20日

地点：人民日报社新媒体大厦

三、拟邀嘉宾

国家卫生健康委医政医管局领导、国家卫生健康委卫生发展研究中心领导、全国各省卫健委医政处负责人、各医联体机构牵头单位及成员单位负责人、专家学者、媒体代表等。

四、活动议程（拟）

（一）领导致辞

国家卫生健康委医政医管局领导

人民网领导

（二）主题报告

国家卫生健康委医政医管局相关负责人

人民健康相关负责人

（三）2020年“医”路同行 “联”动未来——全国医联行动启动仪式

（四）经验分享

多名医联体机构牵头单位代表分享医联体建设发展经验

（五）全国城市医疗联合体典型案例征集展示活动工作推进闭门会

五、宣传报道

（一）人民网·人民健康记者以图文、视频等多媒体形式，进行重点深入报道；

（二）搭建大会直播页面。在人民网人民健康PC端和移动端共同开设直播页面，全程进行直播或录播；

（三）人民网和手机人民网，人民健康网和手机人民健康网，人民健康法人微博微信，人民健康APP首页将对大会重点宣传；

（四）活动将邀请部分中央媒体参加，对大会进行报道。