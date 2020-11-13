推动中医药高质量发展 科技创新也要与时俱进

“此次新冠肺炎疫情是对我国重大疫情突发防控机制的一次考验，也是对中医药的一次大考。在战疫期间，中医药行业团结一心，闻令而动，坚持传承精华、守正创新，为抗疫工作交出了一份满意的答卷。”11月11日下午，在人民政协报社与中国中医科学院联合组织的“中医药高质量发展暨抗疫实践总结研讨会”上，全国政协常委、中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦感慨道。

研讨会现场

“两个90％”，彰显中医药抗疫担当

3月23日，在国务院联防联控新闻发布会上，中央指导组成员、国家卫生健康委党组成员、中医药局党组书记余艳红发布了一组数据，全国新冠肺炎确诊病例中，有74187人使用了中医药，占91.5%，其中湖北省有61449人使用了中医药，占90.6%。临床疗效观察显示，中医药总有效率达到了90%以上。

在黄璐琦看来，“两个90％”充分说明了中医药抗击新冠肺炎的实绩。中西医结合、中西药并用，是此次疫情防控的一大特点，也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。

“回顾总结整个中医药在这次疫情的过程中所起的作用，我认为体现在五个方面：一是对患者按照感冒、流感、新冠等不同疾病类型进行分层干预；二是对轻型、普通型新冠肺炎患者发挥中医药主导作用，对重型、危重型患者发挥中西医协同作用；三是在康复患者中发挥整体的调节作用，且整体改善率达70%；四是在预防中发挥独特优势作用；五是满足民众对传统医药的需求。”黄璐琦表示。

广东省中医药大学副校长、广东省中医医院副院长张忠德结合在抗疫一线的亲身经历，介绍了“三药三方”等中医药治疗方案的探索历程。“中医药在这个过程中起到了非常好的作用，如果我们更早、更全面、更彻底地参与进去，取得的效果应该比现在会更好，阻断的效果更好。”张忠德认为。

中医药发展，挑战与机遇并存

中国医药创新促进会执行会长宋瑞霖在会上分享了一组数据：截至2018年12月30日，全国中医药生产企业有1587家，占整个制药企业总数的21%；全国中药营业收入4490万亿元，占全国药品销售总额的18%。截至2020年6月30日，全国共有58424个中药批准文号，占中国全部药品批准文号的1/3。

“目前来讲，中药在中国整个医药产业中与中医的地位是完全不匹配的。这其中的影响因素众多：药材质量保障难、部分中药临床研究不足、临床效果评价难等，已成为制约中医药发展的瓶颈。”谈及中医药产业发展现状，宋瑞霖提出了几个关键问题。

为此，宋瑞霖建议，中药产业传承和发展必须实事求是，在重要开发过程中既要充分汲取中医药丰富的养料，又要善于利用现代医学的技术和成果，讲世界听得懂的语言，学会用公认的标准证明自己。其次，中药应当通过循证评价来彰显自身的价值，在尊重传统医学理论的基础上，将中药理论中的精华与现代医学评价方法相结合，充分利用现代科技为传统赋能。

中国民族医药学会副会长、新疆银朵兰维药股份有限公司董事长李俊认为，中药产业的高质量发展，既要加强医研企用的融合，也要形成产业化。“没有产学研相结合，中药不可能创新发展；目前国内的中药企业普遍规模较小且产业链不完整，如果没有形成产业链，药企的药品质量可能在很大程度上受控于药材质量，这就可能让中药产业的高质量发展直接打折扣。并且，因为产业链不完整，优化产业结构就会受到诸多限制，很难真正实现高质量发展。”