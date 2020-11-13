“健康中国人·城市系列行”——人民健康公益行动举行
为贯彻落实“健康中国2030”规划纲要，由人民网·人民健康主办，葛兰素史克消费保健品公司（GSK）赞助，北京艾维心诺健康管理有限公司承办的“健康中国人·城市系列行”公益活动落地实施，2020年9月-10月期间，在全国22个城市开展了150场线下健康科普、营养健康体检公益活动，针对全民营养与健康、骨质疏松症流行疾病，开展骨骼健康科普宣传，为全民提早发现健康风险，提升全民健康生活意识，积极贡献力量。
据活动主办方介绍，为了更好的提高人们对骨质疏松症的相关认知，倡导全民健康，提高人们健康意识，承办方在全国150余家药房开展了营养健康体检公益活动，为大众免费进行骨密度检测，现场进行骨质情况分析与营养建议，医生们也详细为参与者进行了骨质状况分析与个体化建议，使参与者们真正了解到自身的骨骼健康情况，以及如何通过合理补充钙质与营养，适量运动，健康作息来改善骨骼健康。
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