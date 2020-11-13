妙健康亮相健博会
11月11日-14日，第二届世界大健康博览会正式在武汉国际博览中心举办，妙健康受邀参展本届健博会，并与硚口区政府现场签约“数字健康武汉2030”双总部落地项目，助力武汉打造“世界大健康产业之都”。
妙健康CEO孔飞表示，此次签约是妙健康积极响应健康中国战略，助力武汉疫后重振和高质量发展的一大实质性举措。从疫情中支援武汉，到疫情后建设数字健康武汉，妙健康始终聚焦武汉大健康产业热土，将引进加拿大健康管理中心国际前沿的预防医学理念，结合线上+线下的健康管理手段，未来为武汉居民提供更好的服务。
据妙健康相关负责人介绍，妙健康的整体健康解决方案，先是打破信息孤岛，解决了数据入口问题，获取到用户的多维度健康数据后，通过建立健康数据交互平台，利用算法进一步分析并形成精准的用户画像，预测疾病风险并给出“千人千面”的健康计划，最终实现科学有效的健康管理。
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