2020营养健康产业科技创新发展大会暨“科创中国”系列路演活动—营养健康专场举行

日前，由中国营养学会和中国科协企业创新服务中心共同主办的“2020营养健康产业科技创新发展大会暨‘科创中国’系列路演活动—营养健康专场”在苏州举行。大会分为营领前行、赋能营养、营享趋势、创营新机四个版块，包括解读最新政策、分析产业发展趋势、展示最新技术、搭建交流平台多个方面，并首次引入中国科协今年致力打造的“科创中国”技术路演品牌，全方位呈现“政产学研用”的有机结合，推动营养健康领域科技经济深度融合发展。

大会现场合影

开幕式中，中国科协企业创新服务中心副主任宁方刚在视频致辞中指出，作为中国科协优秀学会和“科创中国”科技服务团的重要组成部分，中国营养学会积极推动“政产学研用”各种资源要素融通，搭建跨界集智高端平台，促进了营养健康产业科技经济深度融合。

中国营养学会理事长杨月欣教授介绍了面对世界疫情、国际经济下行的严峻形势，中国营养界在科技基金、科技服务团、企业共建研究中心、营养研究院等方面开展的一系列工作，号召营养科技界和产业界携手，共同开启科技经济融合新征程。

中国营养学会理事长杨月欣教授发言

在开幕式的“营养科技·智慧健康”科技经济融合行动环节，正式启动了中国营养学会襄阳服务站、青岛服务站、宜春服务站，作为中国营养学会“营养科技·智慧健康”科技服务团2020年重要活动之一，标志着中国营养学会系列地方服务站活动正式拉开帷幕。

在政策解读环节，国家卫生健康委食品司营养处处长徐娇和国家市场监管总局特殊食品安全监督管理司主任科员李亚琦，分别带来了“营养相关法律法规及政策”“保健食品监管政策框架”的主题报告。 在产业发展和标准解析环节，东南大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任孙桂菊教授分享了“我国营养健康食品产业发展现状和趋势”的主题报告；北京市营养源研究所副所长何梅研究员分享了“营养管理新技术的实践”的主题报告；大连工业大学食品学院院长杜明教授带来了“海洋功能性蛋白肽构效关系及活性机制”的报告；华中科技大学附属同济医院临床营养科主任姚颖教授分享了“特殊医学用途配方食品的临床应用前景展望”的主题报告；中国营养学会学术交流与科技服务部部长周瑾博士分享了“代餐食品国内外法规标准及科技创新”的主题报告。

在之后的营养健康专场技术路演活动中，来自十个不同方向的营养界领军型企业和研究机构的路演项目轮番登场，包括“助力三减的食品营养健康管理体系”“代餐食品创新挑战”“AI营养师——人工智能助力全生命周期健康管理”“标准化GI测试技术在低GI产品开发中的应用”、“低GI食品技术在食品工业化生产上的实践”“全营养乳液关键技术”“传统中医理论与现代营养科技结合推动功能食品研发”“母乳糖蛋白深入分析体系”“褐藻植物多糖，解锁‘新健康时代’”“营养健康产业研究新方向及在功能性脂质中的应用”等，所有技术路演项目由专家团队逐一点评。