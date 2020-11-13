11月12日，全国爱卫办发布《关于开展冬春季爱国卫生运动，助力常态化疫情防控的通知》，要求各地完善防控聚集性疫情的应急预案，加强防疫物资保障，用千千万万个文明健康的小环境筑牢常态化疫情防控的社会大防线。

《通知》指出，各地要根据本地区疫情防控形势，以建立健全环境卫生管理长效机制为根本，聚焦基础设施、重点场所和关键时点，统筹推进各项重点工作，筑牢常态化疫情防控的环境基础。积极开展健康科普宣传，提升群众防病能力和文明卫生素养。

《通知》要求，各地要深入开展病媒生物防制，降低媒介传播风险。根据本地气候特点、冬春季传染病流行趋势和病媒生物危害情况，组织开展鼠、越冬蚊等重点病媒生物防制活动。其中，北方地区要以防控流行性出血热、鼠疫等传染病为目标，集中组织开展冬春季统一灭鼠活动；南方地区要以杀灭越冬蚊为目标，以民防工程、地下室、地下车库和轨道交通地下车站等各类地下空间以及餐饮行业、集贸市场等为重点，统一开展越冬蚊巡查和控制活动。

《通知》强调，各地要结合疫情防控需要，做好卫生城镇创建和健康城镇建设工作，发挥其示范引领作用，辐射带动周边地区整体改善环境卫生和健康状况。各地爱卫办要发挥综合协调作用，加大与爱卫会各成员单位的沟通协调与配合，确保爱国卫生运动持续深入开展。（记者张磊）