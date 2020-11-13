持续推进农田水利和高标准农田建设 夯实粮食安全、农业现代化基础

新华社北京11月12日电 全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议11月12日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：近年来，我国农田水利和高标准农田建设取得显著成绩，为农产品稳产保供、稳定经济社会发展大局作出了重要贡献。各地区各有关部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，持续推进农田水利和高标准农田建设，做好灾毁设施修复工作，加快补齐农业基础设施短板，不断提高重要农产品有效供给能力，夯实粮食安全、农业现代化基础。健全多元化投入机制，加强财政资金保障，充分调动社会资金投入和广大农民参与的积极性。要抓住冬春有利时机，保质保量完成好各项建设任务，完善管护机制，为确保国家粮食安全、推动农业高质量发展提供有力支撑。

中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神和党的十九届五中全会精神，落实李克强总理批示要求，按照党中央、国务院决策部署，扎实推进农田水利和高标准农田建设，加快完善水利基础设施体系，为全面实施乡村振兴战略、全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。

胡春华指出，“十三五”时期农田水利和高标准农田建设取得显著进展，为有效防御近年来的水旱灾害、特别是成功夺取今年大灾之年的粮食和农业丰收发挥了重要作用。要坚持不懈加强农田水利基础设施建设，抓紧修复灾毁设施，扎实做好今冬明春防汛抗旱各项准备，加快健全农业灌溉设施体系、补齐防汛抗洪设施短板。要大力推进高标准农田建设，抓紧编制新一轮全国建设规划，加大资金投入，严格保护利用，保质保量完成建设任务。要全面提升农村供水保障水平，加快升级改造供水设施，增强供水稳定性，推广节水技术和措施，提高用水效率。要抓好重大水利工程建设，加快建设进度，强化质量监管，提高水资源优化配置能力。要认真研究谋划“十四五”水利发展，中央有关部门要规划好国家骨干水网建设，各地要规划好对接建设，设计好具体建设项目，加快推进水利现代化。