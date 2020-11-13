国家卫健委：冬季疫情防控工作一刻不能放松
国家卫生健康委员会副主任李斌12日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，我国面临的境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情。同时，冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻不能放松。
当前，全球范围第二波疫情来势凶猛。外交部副部长罗照辉介绍，截至目前，我国从境外累计输入的病例达3600多例，特别是10月以来输入病例快速上升，日均输入16.6例，比9月增长45%。11月的头10天，就输入了260例。
面对新的疫情形势，我国近日出台了一些新举措。“第一是增加一次血清抗体检测，第二是登机前的核酸检测由72个小时缩减到48个小时，第三是在中转地也增加一次检测，第四是对一些疫情高发国家，不得不采取一些紧缩签证政策。同时，航班熔断机制继续更加严格地执行。”罗照辉说。
此外，为防范疫情通过进口冷链食品输入，我国加大了对进口冷链食品的检疫力度。据海关总署进出口食品安全局局长毕克新介绍，全国海关已累计抽查50个国家140家进口冷链食品生产企业，对查出问题的22家进口冷链食品生产企业采取了暂停或者撤销其注册资格等措施；对发生员工感染新冠肺炎的20个国家99家生产企业，采取了暂停其产品进口的措施；加大对进口海鲜等冷链食品的抽样检测，检出阳性后实施紧急预防性措施。（记者陈海波）
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