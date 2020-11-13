国家卫健委：11月12日新增确诊病例8例 均为境外输入

人民网北京11月13日电 据国家卫生健康委官网消息，11月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例，均为境外输入病例（上海3例，内蒙古1例，河南1例，四川1例，陕西1例，甘肃1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例27例，解除医学观察的密切接触者1259人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例354例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例3662例，累计治愈出院病例3308例，无死亡病例。

截至11月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例394例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例81279例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86307例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者872244人，尚在医学观察的密切接触者15977人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察45例（境外输入21例）；尚在医学观察无症状感染者697例（境外输入450例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6065例。其中，香港特别行政区5430例（出院5170例，死亡108例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区589例（出院532例，死亡7例）。