美国多项疫情指标刷新纪录 得州新冠确诊病例破百万

据新华社电 美国疾病控制和预防中心11日公布的数据显示，全美10日报告新增新冠确诊病例134383例，新增死亡病例1859例，再次刷新全球范围内一国单日新增确诊病例数最高纪录。同时，美国7天平均日增确诊病例数、住院病例数等疫情指标再创新高。

数据显示，截至10日，美国过去7天平均日增确诊病例数高达116228例，创该国疫情暴发以来新高。7天平均日增死亡病例数也在不断攀升，目前已接近1100例。

美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目最新数据显示，美国近两周新冠住院病例数大幅上升，目前已超过6.5万例，为疫情暴发以来最高纪录。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至美国东部时间11日晚，美国累计确诊病例超过1039万例，累计死亡病例超过24万例。

加州确诊病例超99万

美联社报道，美国有49个州单日新增确诊病例呈上升趋势，39个州单日新增死亡病例在增多。

其中，得克萨斯州11日累计新冠确诊病例超过100万例，成为美国第一个新冠病例破百万的州。全美多地近期新冠确诊病例、住院病例和死亡病例猛增，一些地方政府10月底以来相继采取更为严格的防疫措施。

美国约翰斯·霍普金斯大学11日数据显示，得州累计新冠确诊病例达到1010364例，累计死亡病例超过1.93万例。过去两周，在日均新增病例这一指标上，全美各州中仅伊利诺伊州超过得州。

得州人口约2900万，是美国人口第二大州，仅次于拥有约4000万人口的加利福尼亚州。得州累计新冠确诊病例最近刚超过加州，而加州累计确诊病例也已超过99万例，距百万仅一步之遥。

全球范围内，意大利11日累计新冠确诊病例突破百万，由此超过墨西哥，成为全球累计确诊病例数第十高的国家。

得州卫生官员11日报告新冠住院病例6779例，比前一日增长609例，是该州统计这一数据以来最高单日增长。在这6000多例中，有80多万人口的美墨边境城市埃尔帕索占到超过1000例。当地官员已下令关闭理发店、美甲店、纹身店和健身房。

得州大城市达拉斯连续第三天新增确诊病例超过1200例，地方官员敦促人们在家办公。位于农业区的潘汉德尔首次在医院外搭起医疗帐篷。

得州州长格雷格·阿博特已要求一家军队医疗中心接收非新冠类病人，以腾出地方医院床位用于救治新冠病人。

纽约州限制室内聚会人数

法新社说，美国疫情经历三波明显“浪潮”，第一波发生在今年春天，疫情中心为纽约市；第二波发生在夏天，南部地区最严重；第三波为10月中旬以来，中西部多州疫情指标创纪录。

加州、中西部多州均已宣布将收紧防疫措施。纽约州州长安德鲁·科莫11日也宣布新一轮限制性措施，要求纽约州所有酒吧、餐厅、健身房应在晚10点前关门，私人住宅的室内聚会人数限制在10人以内。他说，秋季以来新冠疫情反弹，确诊病例数快速攀升，天气转冷后室内聚会增多是疫情反弹原因之一。他同时敦促民众戴口罩，遵守防疫规定。（谭晶晶）