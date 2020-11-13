脱贫攻坚，奔向全面小康（人民观点）

打赢脱贫攻坚战，历史性解决绝对贫困问题，既是中华民族的千年梦想，也是践行以人民为中心发展思想的集中体现

正因为始终坚持人民主体地位，坚持共同富裕方向，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，5年来，我们才能推动减贫事业不断取得新进步，迈上新台阶

“脱贫攻坚成果举世瞩目，五千五百七十五万农村贫困人口实现脱贫”，党的十九届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，对“十三五”时期我国脱贫攻坚取得的显著成效给予高度评价，为全党全国各族人民再接再厉、一鼓作气，打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标注入了信心和动力。

习近平总书记强调，没有农村的小康，特别是没有贫困地区的小康，就没有全面建成小康社会。今年5月，四川大凉山昭觉县阿土列尔村村民某色达体和妻子走下2556级钢梯，告别连续5代人居住的“悬崖村”。从攀藤梯、爬钢梯，到上楼梯、坐电梯，过去5年，大凉山腹地昭觉县5万多群众告别大山，成为“全面小康路上一个也不能少”的生动写照。“十三五”时期，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国大力实施精准扶贫、精准脱贫方略，投入更多资源，措施更加精准。从2015年到2019年，全国建档立卡贫困人口从5575万人减少到551万人，贫困发生率从5.7%降至0.6%，区域性整体贫困基本得到解决。今年，中国将消除现行标准下绝对贫困，提前实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，创造了人类反贫困史上的中国奇迹。

打赢脱贫攻坚战，历史性解决绝对贫困问题，既是中华民族的千年梦想，也是践行以人民为中心发展思想的集中体现。“十三五”时期，我国以前所未有的力度和规模推进脱贫攻坚，从“全面小康路上一个也不能少”的庄严承诺，到每年就打赢脱贫攻坚战召开座谈会，针对不同阶段问题部署目标任务；从牢牢兜住“两不愁三保障”目标底线，到“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的长远谋划，一系列理念、行动，说到底，就是为了让每个困难群众都过上好日子。正因为始终坚持人民主体地位，坚持共同富裕方向，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，5年来，我们才能推动减贫事业不断取得新进步，迈上新台阶。

消除绝对贫困的“中国答卷”，彰显了中国的制度优势和治理优势。我们在脱贫攻坚进程中总结形成的中国经验和中国方案，具有深远世界意义。“十三五”时期，我们之所以能战胜挑战，取得前所未有的减贫成就，一个重要原因就是我国建立起五级书记抓脱贫攻坚体制，实施了精准扶贫、精准脱贫方略，走出一条中国特色的减贫道路。在资源匮乏、灾害易发频发、基础设施严重滞后的高山区，易地扶贫搬迁为困难群众开启新生活；在具备一定自然资源基础的偏远地区，产业扶贫、电商扶贫为困难群众打开致富门路；在生态环境好、拥有特色景观的地区，旅游扶贫把绿水青山变成金山银山……正因如此，联合国秘书长古特雷斯将中国誉为“减贫领域的世界纪录保持者”，精准扶贫理念被写入联合国大会文件。

当前，我们距离实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽的目标仅一步之遥。打赢脱贫攻坚战，事关全面小康的质量和成色，也关系到我们在“十四五”时期国民经济和社会发展中开好局、起好步。迈向新征程，我们将接续奋斗，努力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，更好解决发展不平衡不充分问题，促进全体人民共同富裕，书写更加灿烂美好的新篇章。

《 人民日报 》（ 2020年11月13日 05 版）