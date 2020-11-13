党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想，把人民健康放在优先发展的战略地位，全面推进健康中国建设。党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》强调：“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。”全面推进健康中国建设，满足人民群众日益增长的健康需求，需要科技创新提供动能和支撑。

健康中国建设既关乎民生福祉，又关乎国家全局与长远发展、社会稳定和经济高质量发展，具有重大战略意义。健康科技是国家科技创新体系的重要组成部分，是全面推进健康中国建设的动力所在，是满足人民群众日益增长的健康需求的重要支撑。

全面推进健康中国建设需要以科技创新为支撑。习近平总书记指出：“纵观人类发展史，人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。”正是依靠科学技术发展，人类才拥有了同疾病搏击、战胜大灾大疫的有力武器。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们能够率先控制住疫情，离不开尊重科学、充分发挥科技的力量。没有全民健康，就没有全面小康。全面推进健康中国建设需要科技赋能、科技支撑。从重大医药创制到高精尖医疗器械研发，医疗科技创新成果的广泛应用，让医疗“有药用”“有良器”。从“指尖上的医院”到“全周期智慧医疗”，信息网络技术创新与医疗产业结合，让人们能够更方便地就医看病。全面推进健康中国建设，离不开科技创新的有力支撑。

全面推进健康中国建设为科技创新提供了新机遇。随着人民群众多层次多样化健康需求持续快速增长，健康产品、健康服务等总需求急剧增加，对健康产业规模、健康管理模式等的要求也相应提高。大健康产业是先进制造业和新兴服务业深度融合的新型产业。以生物技术和生命科学为先导，涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的健康产业，已经成为21世纪引导全球经济发展和社会进步的重要产业。随着生物、信息等多学科交叉融合，科技发展、技术升级将推动产业进一步升级和融合，还将推动健康产业交叉汇聚、跨界融合发展。健康产业将与互联网、现代农业、智能制造、文化旅游等产业深度融合，同时不断催生各种新产业、新业态、新模式。近年来，“互联网+”、“物联网+”、人工智能等新技术正在为健康产业带来重大变革，大健康产业形成了极具潜力的产业蓝海。

全面推进健康中国建设需要推动健康科技创新。健康中国与科技创新融合将促进多个前沿学科交叉研究，从学科层面推动健康科技创新发展，包括医学与光学、电子、材料、纳米技术、生物信息、大数据结合等。推动健康科技创新要求我们做好多种前沿先进技术的落地和应用工作，而前沿学科的理论和技术突破也将为健康事业发展提供动力和支撑，并形成新的经济增长点。我们要加强顶层设计，从战略高度推动健康科技创新，如促进医研企结合，推进医疗机构、科研院所、高等院校和企业等创新主体高效协同发展；进一步健全科研基地、生物安全、技术评估、医学研究标准与规范、医学伦理与科研诚信、知识产权等保障机制；等等。

（作者为山东大学哲学与社会发展学院副院长）

《 人民日报 》（ 2020年11月13日 09 版）