日本新冠日增确诊创新高 专家：东京疫情已极其严峻
中新网11月12日电 据日本放送协会(NHK)报道，截至当地时间12日18时，日本全国当天新增新冠确诊病例1634例，创该国日增确诊病例的新高。其中，首都东京新增393例，这也是当地自8月8日以来，日增确诊首次超过390例。专家指出，“东京的疫情已极其严峻”。
据报道，东京12日的新增病例涵盖了100岁以下的所有年龄层，目前，东京累计确诊病例已增至33770例。
针对目前的疫情形势，当地时间12日下午，东京政府召开了新冠疫情专家分析会议。会上有数据显示，截至11日的7天时间，当地日均确诊约为244例，远超此前一周的165例。此外，数据还显示，如果按现在的趋势，在4周之后，东京的日增确诊将达到1160例。
报道称，会上有专家指出，“目前东京的感染状况已极其严峻”，还有专家表示，“这是(东京)感染急速扩大的开端，有必要对可能出现的情况保持高度警惕”。
不过，专家会议决定，暂时维持目前的疫情警戒级别(2级)。对此，东京都知事小池百合子表示，虽然没有把警戒级别调到最高的1级，但现在已经到了“关键时刻”，她呼吁民众一定要落实防疫对策。
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