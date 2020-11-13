美媒：美10月长期护理机构新冠死亡率为全国水平7倍
中新网11月12日电 据美国广播公司(ABC)报道，新冠疫情在美国持续蔓延，其养老院危机仍未得到妥善解决。美国新冠病毒追踪项目(CTP)最新数据显示，10月份，在养老院、退伍军人之家等长期护理机构中，新冠患者死亡率为8.4%，约为全国水平的7倍。
上周，新冠病毒追踪项目追踪数据显示，在美国长期护理机构中，有超2.4万例新增确诊病例。其中，约五分之一的病例来自印第安纳州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州。
新冠病毒追踪项目指出：由于长期护理机构中的患者面临的死亡风险更高，“(确诊)病例的激增令人担忧”。目前，该项目每周都会发布关于长期护理机构疫情状况的最新报告。
数据显示，从10月29日到11月5日，长期护理机构中的确诊病例数占全国总病例数的4%，但长期护理机构中的死亡病例数，却占据了全国总死亡病例数的39%。其中，在南达科他州，全州73%的死亡病例来自长期护理机构。
据美国约翰斯·霍普金斯大学的新冠疫情最新统计数据，截至北京时间11月12日15时26分许，美国新冠确诊病例累计超1040万例，累计死亡超24万例。
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