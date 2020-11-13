外交部：截至11月10日已从92个国家接回7万多名中国公民

中新网11月12日电 外交部副部长罗照辉12日介绍，截至11月10日，通过开通临时航班等方式，一共从92个国家接回了7万多名中国公民。此外，目前我国从境外累计输入的病例多达3600多例，外防输入、内防反弹的压力持续不减。

国务院联防联控机制于11月12日举行新闻发布会，介绍加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况，并答记者问。

罗照辉表示，外交部和驻外使领馆积极帮扶受疫情冲击的海外同胞和留学人员，到目前为止，驻92个国家157个使领馆一共发放了120多万份防护物资的“健康包”，向100多个国家的500多万华人华侨发送了各类防疫物资。我们积极与各国政府沟通协商，促请驻在国政府切实重视解决中国公民在健康安全方面遇到的各种问题，及时救治染疫的中国公民，通过大使、总领事连线，侨学界对接结对帮扶，国内知名医疗专家的远程辅导等方式提供帮助。

同时，积极协助海外受困的中国公民返回祖国，截至11月10日，通过开通临时航班等方式，一共从92个国家接回了7万多名中国公民。全力保障紧急求助热线高效畅通，“12308”领事保护与服务热线24小时不断运转，今年1-10月份，热线总来电量是去年同期的3倍，其中4月份来电量平均每天4600余通，大约每分钟就有3通电话。所以，祖国永远是我们海外侨胞、留学人员的坚强后盾，时刻关心着他们的安危冷暖。

罗照辉表示，截至目前，我国从境外累计输入的病例多达3600多例，特别是10月以来输入病例快速上升，目前日均输入16.6例，比9月份增长了45%。11月份的头十天，就输入了260例。外防输入、内防反弹的压力持续不减。

罗照辉指出，外防输入、内防反弹是中国政府当前防控工作的重中之重，不能麻痹大意，不能掉以轻心，必须继续发挥我国体制优势和抗疫经验，举全国之力，坚决打赢这场防疫阻击战。维护每个公民的健康和生命安全，一直是中国政府防疫抗疫的工作重心，无论是国内的公民、境外的公民、海外侨胞、留学人员。