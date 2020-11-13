卫健委：冬季疫情处零星散发状态 防控工作不能放松

中新网11月12日电 国家卫生健康委副主任李斌12日指出，国家卫健委将会同有关部门，积极推动落实各项疫情防控措施，包括加强秋冬季防控；加强境外输入疫情防控；加强冬季疫情应对能力建设等。目前，全球疫情加速蔓延的形势下，我国面临的境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情。同时，冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻不能放松。

李斌介绍，近期国家卫生健康委会同有关部门，积极推动落实各项疫情防控措施。一是加强秋冬季防控。印发新冠肺炎防控方案(第七版)、诊疗方案(第八版)及18个技术配套文件，加强疫情防控信息发布和舆论引导，指导各地切实落实“四早”措施。

二是加强突发疫情应对处置指导。全面总结武汉保卫战和黑龙江、吉林、北京、大连、乌鲁木齐等地局部聚集性疫情处置经验，制定《新冠肺炎聚集性疫情处置指南》《不同场景不同情形新冠肺炎疫情防控应对实操指南》。派出工作组和专家组，协调核酸检测和重症救治等力量，指导协助新疆喀什做好疫情处置工作。指导天津、上海等地区做好病例流调溯源和疫情处置工作。

三是加强境外输入疫情防控。组织制定冷链食品生产经营新冠病毒防控技术指南、消毒技术指南等相关指南和规范，全面加强对防控工作的技术指导。密切关注冷链食品传播新冠病毒等问题，组织专家及时进行研判。

四是加强冬季疫情应对能力建设。组建国家防控专家队伍，开展培训演练。支持地方加强核酸检测能力建设，印发核酸筛查混检相关技术文件，组织开展采样和检测技术人员培训。

五是国务院联防联控机制部署开展了秋冬季疫情防控专项督查，国务院大督查也将秋冬季疫情防控作为督查重点，全面排查疫情防控漏洞隐患，要求地方立行立改、全面整改，从严从细落实各项防控措施。

李斌表示，国家卫健委多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。专家认为在目前全球疫情加速蔓延的形势下，我国面临的境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情。同时，冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻不能放松。

李斌指出，下一步，国家卫健委将会同有关部门，重点做好以下六方面工作：

一是坚持联防联控、群防群控、群专结合，加强部门政策协调和信息共享，强化疫情防控属地主体责任，落实“四方”责任。

二是强化监测预警。加快推进核酸检测能力建设，在继续做好密切接触者等8类人群应检尽检工作的基础上，进一步开展发热病例、进口冷链食品从业人员、隔离场所工作人员和进口货物从业人员等重点人群以及医疗机构、农贸市场、冷链食品相关环境等的核酸检测，实现早发现、早报告、早预警。

三是完善外防输入措施。会同有关部门严格实施远端防控措施，对入境人员境外核酸检测全覆盖，加大对进口冷链食品的检验检疫力度，开展主动性预防性全面消毒工作，完善隔离医学观察等措施，强化隔离场所工作人员自我防护。

四是优化重点环节防控措施。聚焦学校、养老和残疾人福利等服务机构、农贸市场、医疗机构等重点场所，落实疫情防控的相关制度和措施，严防聚集性疫情发生。同时，引导公众养成戴口罩、勤洗手、保持社交距离等良好的卫生习惯和健康生活方式。

五是加强应急处置。做好应急处置准备，一旦发生疫情后立即启动应急响应，第一时间把疫情控制住。

六是加强流感等冬季高发呼吸道传染病和不明原因肺炎监测、预警，加强鉴别诊断，尽早发现新冠肺炎患者，规范开展救治，降低流感等其他呼吸道传染病与新冠肺炎叠加流行的风险。推动中医药全程介入相关疾病预防、治疗、康复全过程，提升防治效果。