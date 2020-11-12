学生食堂监管须臾不可放松

11月10日，有家长举报河北张家口某幼儿园给孩子吃过期发臭肉馅，还在食物里添加止泻药，导致52名学生出现呕吐、腹泻等症状，同时反映幼儿园存在乱收费问题。11日，当地教育局发布通报称，肉馅为厨余垃圾，药品包装袋系食堂职工自用，收费情况有待进一步调查。

两天之内，从责骂幼儿园无耻，到责怪家长造谣，舆情出现一百八十度反转，相关话题迅速登上热搜。公众情绪激烈起伏背后，是对学生食堂监管问题时刻紧绷的神经。

吃食堂是很多学生没有选择的选择。学生正处于长身体的阶段，如果学校、幼儿园供餐出现纰漏，无论是有意为之还是无心之失，都会给孩子身心健康带来损害。尤其是幼儿园小朋友，认知与表达能力还不成熟，即使受到委屈，家长也很可能无从得知。很多家长担心孩子营养不均衡，在家里变着花样给孩子配餐，如果知道孩子在学校吃的是变质食物，心情可想而知。

当下，学生食堂问题屡屡被曝光。湖北某高校食堂员工穿着胶鞋用脚洗菜，宁夏某高校食堂把脏拖把放进锅里涮洗，陕西某小学克扣学生营养餐费，贵州某中学挤占学生营养餐用于“陪餐教师”加餐……年复一年桩桩件件，学生食堂存在各种问题已然成为普遍现象，让人们愈发担忧学生食堂管理，看到曝光便先在心里给食堂投一张不信任票。

正因如此，部分网友对调查结果仍持有怀疑态度。这并不是过度紧张，合理的怀疑应当得到充分解释、有效解决。比如，就算被家长发现的变质食材不是给学生吃的，可是作为符合卫生规范的正规食堂，似乎不应该把肉馅蔬菜放至腐烂发臭才想起要扔掉。客观地说，和变质食材放在一起的食物，卫生状况也极有可能受到影响。当地教育部门或许有必要在查实情况的基础上，进一步督促学校进行卫生状况全面盘查整改，不放过任何死角，让家长能够真正放心。

学生食堂办得怎么样，往小处讲关系到孩子的健康，往大了说，孩子就是国家民族的未来。这就要求教育、卫生等行政系统有关部门须臾不能放松监管。在全国更大范围推行“明厨亮灶”，让家委会参与食堂监督，提高食堂管理违规处罚力度等，可行办法不少，但要尽快落实才行。