聚焦智能医学前沿发展，共话华西百年智变之道

2020年是四川大学华西医学成立110周年。历经110年的建设发展，四川大学华西医学业已成为中国西部现代医学教育示范基地和医学科技创新平台，为中国医学高等教育事业和医疗卫生事业做出了卓越贡献。为弘扬华西医学在医疗技术方面的创新精神和进取锐气，中国医院协会副会长方来英，四川大学华西临床医学院/华西医院党委书记张伟，四川大学华西临床医学院/华西医院常务副院长黄勇，以及新华三集团高级副总裁、中国区总裁张力做客《领航者说》栏目，针对新基建浪潮下智能医学和智慧医院建设的前沿发展，以及科技抗疫的创新实践等话题，进行探讨。

面对突如其来的疫情，以人工智能、大数据、云计算等为代表的数字技术成为疫情防控的亮点，并为医疗服务、医疗机构运营、医学研究提供了强劲动力。“智能技术在战‘疫’中立了大功，未来数字技术将有巨大的发展前景。”方来英表示，医疗领域作为创新技术的一个重要应用场景，未来势必会加大力度推动智慧医疗的发展，随着创新技术被运用到智慧医院建设中，还将复制到二三线城市，甚至边远山区。在此，方来英呼吁社会、医疗机构、科技企业协同努力，让技术发展普惠更多人民群众。

疫情期间，华西医院建立了一套完整的战“疫”规划，采用“组团作战”“双向作战”“科技抗疫”等方式，让医院在支援抗疫的同时，也能保证普通病患的正常就医。据张伟回忆，在此期间，华西医院还积极开展互联网医疗，通过远程问诊、送药到家等方式，为慢性病、常见病人群提供服务保障。

“坚持传承与创新，是华西医院前进与发展的动力与根本。智能医疗为医疗行业创造巨大价值，未来，华西医院也将持续聚焦智能医学前沿的探索。”张伟如此说道。

黄勇提到，致力于智慧医院建设的华西医院，基于5G技术建立了远程会诊中心并实现远程设备操控，而医院的大数据分析平台也可以提供疫情防控预警信号。同时，华西医院基于大量的临床数据资源搭建了智能知识库，这有效解决了医疗同质化问题，大幅提升医务人员的诊断和治疗水平。

“数字化建设不是一蹴而就的，而是一个需要持续推进的进程。”黄勇表示，华西医院相继打造了任务管理系统、临床诊疗复制知识库、健康医疗服务平台等，旨在帮助医护人员不断提升专业水平和服务质量，从而带给患者更好的医疗服务。

张力表示，新华三集团与华西医院一直保持着良好的合作关系。集团依托云数智融合解决方案，为华西医院打造了科研云和大数据平台，实现数据互通、医学科研业务创新、人工智能业务的成功落地，从而为医院科研工作者构建全栈科研环境，提升科研工作的创新力。

在疫情期间，新华三集团也在第一时间启动紧急援助项目，为雷神山、火神山、方舱医院搭建稳定、安全的信息化平台，并提供了全套价值千万的网络通信与安全设备以及运维服务，并向武汉肺科医院等多家医院捐赠数十套VDI云桌面解决方案，为医护人员和救治工作提供科技战“疫”的坚实保障。

随着“新基建”战略的持续推进，医疗行业的数字化转型也将迈入全面智能化阶段。张力希望在未来与业内同仁携手，共同推动智慧医疗新应用的落地，助力医疗机构的数字化转型升级。