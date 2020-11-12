进一步凝聚干事创业正能量（人民时评）

扶正必须祛邪，激浊方能扬清。当前，我们在危机中育先机、于变局中开新局，需要广大党员干部心无旁骛、笃定前行，凝聚干事创业谋发展的正能量

近年来，随着党和国家监督体系进一步完善，拓宽党内监督、群众监督渠道，规范纪检监察机关处理检举控告工作取得了积极成效。与此同时，向不实举报说“不”，对诬告陷害“零容忍”，进一步调动了一线干部干事创业的积极性。这对于增强监督的严肃性、协同性、有效性，推动全面从严治党向纵深发展具有重要意义。

一段时间以来，多个省级纪检监察机关制定了查处诬告陷害行为的办法；江苏无锡市纪委监委通报两起涉嫌诬告陷害公职人员的案件，为两名受到不实举报、蒙受不白之冤的干部澄清正名；湖北省首例因诬告陷害公职人员入刑的案件一审落槌，诬告者获刑一年……这些举措和相关案例传递出为干事者撑腰、向诬告者说“不”的强烈信号，树立了激浊扬清、扶正祛邪的鲜明导向。

检举控告是监督干部的一个重要手段，也是公民依法享有的一项重要权利。同时，每一个检举控告者在行使权利的同时，必须对检举、控告内容的真实性负责。现实生活中，一些人无中生有、歪曲事实、恶意中伤，对党员干部进行诬告陷害，严重扰乱举报秩序，浪费监督执纪资源，同时污染局部社会风气，破坏政治生态，影响党员干部干事创业的热情，必须坚决反对和纠正。

诬告陷害，违纪违法。《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国刑法》对诬告陷害早已作出一系列查处惩治的规定。去年1月，中办印发《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，明确要求“对诬告陷害者，依规依纪依法予以查处”。今年2月，中办印发《纪检监察机关处理检举控告工作规则》，进一步对“诬告陷害行为的查处”作出专章规定，并明确了5种诬告陷害的从重处理情形。需要强调的是，纪委监委打击的不是检举控告本身，而是借检举名义实施的违纪违法行为。

防止诬告发生、防范陷害得逞，同样至关重要。纪检监察机关需要始终抱着对党员干部高度负责的态度，从严把好检举控告的办理关、查证关，实事求是、依规依法开展工作，对于有异常的检举控告，应当重点甄别、核查，坚决还清白者一个清白。对于被诬告人来说，打铁必须自身硬，只要平时坐得端、行得正，面对诬告时就应该有“身正不怕影子斜”的定力，有“无则加勉”的坦然，相信组织、配合组织，及时说明情况。

分析以往通报诬告的典型案例，有的是不服气，有的是争输赢，有的是谋私利……这些看似只是诬告陷害者的心理动机，实际上也能看出一些地方、单位的工作环境。如果大家都明明白白做人、堂堂正正做事，彼此是清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系、干干净净的政商关系，就会让诬告陷害失去土壤。即便个别人对某件事、某个人有异议、有情绪，组织及时掌握了解状况并做好解释引导，也能从源头上减少诬告陷害的发生。因此，营造风清气正的政治生态，是防止诬告陷害、激励干事创业的重要途径。

扶正必须祛邪，激浊方能扬清。当前，我们在危机中育先机、于变局中开新局，需要广大党员干部心无旁骛、笃定前行，凝聚干事创业谋发展的正能量。各级党组织深入贯彻落实党中央有关精神，加强日常教育、管理和监督，净化政治生态，方能祛除诬告陷害的歪风邪气。

《 人民日报 》（ 2020年11月12日 05 版）