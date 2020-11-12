心脏支架 超万元降至七百块

11月5日，国家组织冠脉支架集中带量采购在天津市开标，产生拟中选结果，拟中选产品10个，支架价格从均价1.3万元左右下降至700元左右。本次集中带量采购的冠脉支架材质为钴铬合金或铂铬合金，载药种类为雷帕霉素及其衍生物，采购周期为两年。预计全国患者将于2021年1月用上国家集采降价后的中选产品。

将显著降低参保患者费用

这是国家医保局会同相关部门组织开展的首次高值医用耗材集中带量采购，冠脉支架是第一个品种。

之所以选择冠脉支架，与其价格高、临床使用较多、技术较成熟有关。冠脉支架就是我们常说的心脏支架，在治疗心脏疾病中使用率很高。但是本身价格昂贵，不仅给患者带来了不小的费用压力，而且由于用量较大，占医保基金的比例也较高。在我国，全国每年心脏支架用量为100多万个，每次手术平均使用1.4—1.5个。

相对其他高值医用耗材，冠脉支架技术成熟度高、规格相对少、国产替代率较高，进口和国产产品在质量、性能方面差异不大。

带量采购的冠脉支架材质为目前市场上相对先进、使用效果较好的钴铬合金或铂铬合金，占心脏支架市场总额的70%，参与的医疗机构包括全国范围内的公立、军队医疗机构以及自愿参加的医保定点社会办医疗机构。根据各医疗机构报送采购需求总量的80%，确定的第一年意向采购总量为107.47万个。

在本次集采中，共有11家企业参与投标，我国境内注册上市的26个冠脉支架产品参加。通过竞争，产生拟中选产品10个，分属于山东吉威医疗制品有限公司、易生科技（北京）有限公司、上海微创医疗器械（集团）有限公司等8家企业。经过集采，支架价格从均价1.3万元左右下降至700元左右。与2019年相比，相同企业的相同产品平均降价93%，国内产品平均降价92%，进口产品平均降价95%，按意向采购量计算，预计节约109亿元。

一个支架由万元降至不足千元，下降幅度达到90%多。这种虚高的价格和高值医用耗材的销售方式密切相关。一般来说，生产企业生产出产品后，交由代理商包销，经过层层代理后，出厂价与患者的使用价相差巨大。

国家医疗保障局医药价格和招标采购司司长钟东波说，此次带量采购可以看作是净化医用耗材行业生态环境的开端，逐步改变不公平、低端的竞争环境。

对患者来说，支架价格大幅降低将极大减轻患者的医药费用负担。专家预计，医保报销后，个人自付的费用非常少。同时，由于我国心脏支架均价较高，很多需要使用支架的患者放弃支架，价格下降后将惠及大量用不起心脏支架的患者，提高人群健康水平。

常用主流产品基本中选，质量有保证

在本次集采中，医疗机构临床常用的主流产品基本中选，覆盖医疗机构意向采购量的70％以上。本次集采共有2408家医疗机构参与，其中年采购量大于500个的851家医疗机构全部参加。首年意向采购量达到107万个，接近2019年载药铬合金支架采购量（109万个），占2019年全部材质采购量（165万个）的65%。

这个结果比预期还要好。这意味着对临床来说，差异不大，替换的型号、品牌不多，医生常用的心脏支架仍可以正常使用。对患者来说，意味着拟中选产品质量可靠有保证。中国医学科学院阜外心血管病医院副院长杨伟宪说，拟中选产品是医院常用的产品，有些产品已经在临床用了十几年，质量上没有太大差异。

高值医用耗材集中带量采购酝酿已久，终于迎来良好开局。

2019年7月，国务院办公厅印发《治理高值医用耗材改革方案》。不久，高值医用耗材集中带量采购先后在安徽省、江苏省破冰。国家组织高值医用耗材联合采购办公室主任、天津市医疗保障局副局长张铁军介绍，联采办在启动冠脉支架集中带量采购之前，充分借鉴了此前各地在高值医用耗材带量采购方面的探索经验。

国家组织冠脉支架集中带量采购坚持了已开展3批的药品集中带量采购成功经验，如招采合一、量价挂钩，企业自愿参加、自主报价，充分发挥市场机制的作用，国家组织、联盟采购、平台操作的工作机制，由国家医保局会同相关部门制定政策组织各省份和新疆生产建设兵团形成采购联盟，由天津市医药采购中心承担联合采购办公室职能，组织实施采购。

结合药品集采的经验，联采办已经制定了后续采购量落地执行的相关保障措施。如为了激励医疗机构使用，将和药品集采一样实施结余留用政策，将医保预算的结余留给医院。

《 人民日报 》（ 2020年11月12日 12 版）