养老，瞄向更智慧更便捷

近300家养老品牌，上千种适老产品同台展示；近20场峰会论坛，上百位专家建言献策……

11月6日至8日，第七届中国国际老龄产业博览会（以下简称“SIC老博会”）在广州成功举办。本届SIC老博会由中国老龄产业协会、中国保利集团有限公司、广东省老龄工作委员会主办，广东省民政厅、广州市民政局特别支持，保利发展控股集团股份有限公司承办。

本届SIC老博会汇聚国内外近300家养老品牌，全方位呈现全球养老市场最新技术和成果；举办近20场内容丰富的论坛活动，聚焦国家养老政策、区域协同合作、社区居家养老、智慧养老、医养结合、养老人才发展、养老机构服务、老年康复、老年护理、社会工作与养老服务等系列热点话题，助推老龄产业发展合作。

3天时间里，广州保利世贸博览馆内熙熙攘攘，众多专业人士参与，展会成果颇丰。

智能化养老产品集中亮相

吸引众多人士参加

虽然受到新冠肺炎疫情影响，但本届SIC老博会影响力和吸引力不减：展会规模保持上届水平，参展品牌近300家；展出内容优质多元，产品涵盖无障碍生活、智慧养老、养老服务、康复护理、保健养生等五大类别。

今年SIC老博会专业观众注册超过5万人。多家海外企业虽无法直接到会，但仍然大力组织分公司及合作伙伴参加，日本贸易振兴机构组织的品牌企业达20家，采购企业的专业性更强。

展会期间，各类养老行业新产品、新技术发布和交易采购通过SIC老博会平台找到精准受众。例如日本FUJI公司展示移动辅助机器人帮助卧床长者从床上至轮椅、上洗手间等，暨南大学最新研发的外骨骼步行辅助系统及多体位智能康复训练机器人、上肢康复机器人训练与评估系统，中科汇成研发下肢生物力学整体解决方案助力长者出行，音书科技带来语音转写功能的老年可视电话，帮助老年听障群体沟通交流……各大板块集中展示无障碍生活、康复护理、智慧养老、养老照护、特色老年服务、保健养生等领域最新趋势和前沿科技，全方位满足买家的一站式采购需求。

与此同时，多地充分利用老博会平台，促进区域合作。江西省、广东省、广西壮族自治区民政厅在老博会现场举办旅居养老合作框架协议签约仪式，提升养老事业融合发展。

中国保利集团党委副书记、总经理张振高介绍：“SIC老博会将继续深化与各国伙伴的合作，持续搭建具有世界级影响力的一站式国际商贸交流平台，成为推进我国老龄事业和产业健康发展的重要力量。”

机构、社区、居家“三位一体”

养老模式日趋完善

主办SIC老博会只是保利深耕养老产业的一个缩影。离开广州保利世贸博览馆驱车北上，不久就到位于黄埔中科广场的保利广州中科和熹会。天气晴好，护理员李东英把蔡奶奶推出房间，“蔡奶奶今天穿得美美的，我们去开会咯！”

今年84岁的蔡奶奶身患阿尔茨海默病，她认不出自己的儿女。广州中科和熹会的认知症照护团队将国际先进认知症照护理念运用于实际照护工作，为蔡奶奶定制了循序渐进的康复训练计划。蔡奶奶爱美，李东英就多夸她漂亮，鼓励她做简单家务、参加集体活动，两人一起吃饭、运动、拍抖音，亲如母女。蔡奶奶至今也没能记住李东英的名字，但却认定她是“我们家的人”。

在保利，像李东英这样的养老工作人员还有数百名。疫情防控期间保利养老机构严格实行全封闭式管理，主动让出住房作为临时隔离观察地点的北京和熹会后勤保障部付礼青，巡查日均超1.5万步的西塘和熹会医照部主任祁亚芳，坚守岗位与新婚丈夫相隔千里的成都和熹会护士邓英……他们与其他工作人员组成保利“三位一体”养老服务模式的最小单元。

保利重点打造“医养结合型”长者颐养中心，延伸出配套的社区、居家养老服务，逐步形成了“以机构养老为服务依托、社区养老为服务场景、居家养老为服务终端”的有保利特色的“三位一体”养老服务模式。目前已在京津冀、长三角、珠三角及川渝地区布局机构养老品牌“和熹会”、公建民营养老品牌“银福苑”、社区居家养老品牌“和悦会”等超过30家养老机构。

将机构、社区、居家“三位一体”养老模式深度融合的综合养老服务也是保利探索的新方向。今年9月，广州海珠区琶洲街（保利）综合养老服务中心成立，以机构养老为中心，面向社区居家养老提供服务，实现老年人“养老不离家”的愿望，也同时实现机构、社区、居家养老服务的网格化协同发展。

“物联网+大数据技术”灵活应用

照顾老人更加方便

突如其来的新冠肺炎疫情使得养老行业遇到物资紧缺人手不足的困境。形势倒逼技术发展，保利以“大数据、云计算、全服务”为核心，自主研发“和熹LIFE”大健康管理云平台，将“物联网+大数据技术”灵活应用于养老机构日常管理。

“所有老人，登记入住时我们会给他们配发一个智能一卡通，老人所有的运动轨迹就可通过多渠道显示。”保利天悦和熹会院长陆丽莎介绍说，通过设置电子围栏、轨迹查询、实时定位等，在老人突发险情时，相关人员第一时间就能掌握情况，让老人及时得到帮助。

对养老机构的日常人员管理，“和熹LIFE”平台可与大门、电梯、楼梯等关键区域监控连接，通过实时抓拍人脸图片与黑白名单比对、精准搜索、特殊人群监控、轨迹追踪等技术，让养老机构日常管理更方便。

“我从业已经近10年了，过去照顾失能老人得24小时看着守着，特别是在夜里，每隔两小时去看看要不要换纸尿裤，哪敢睡个安稳觉。”保利北京和熹会的护理员白淑香是保利养老服务的老员工，她的工作痛点如今可通过“和熹LIFE”平台帮助解决。通过设置床边健康一体机、远程查房机器人、电子床头屏、睡眠监测带等物件，由“和熹LIFE”平台的AI实时监测可实现远程体征预警、尿量预警、健康检测、紧急救助，有效降低人力成本。

聊到疫情防控期间替老人买药的经历，保利清顺静和养老照料中心后勤保障部副主任武顺利感慨万千，“老人患慢性病需要的药物多，每月要去医院三四次为老人取药。一次要买二三十种药品，全程下来要好几个小时，防护服都湿透了。”

如今，“和熹LIFE”平台构建的云诊室、空中药房等具体场景，可以轻松化解武顺利的取药难题。根据云诊室提供的医生远程会诊的解决方案，空中药房可实现远程抓药、一次性取药，避免现场等待。另外，“和熹LIFE”平台还可为老人提供在线问诊咨询、日常健康管理等全方位高品质医疗健康服务。

《 人民日报 》（ 2020年11月12日 16 版）