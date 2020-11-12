老博会四大亮点引人瞩目

中国国际老龄产业博览会自2014年在广州成功举办以来，历经6年，已经成为中国最具规模和影响力的养老博览会之一。本届展会汇聚来自荷兰、澳大利亚、日本、美国、德国、法国、英国等近16个国家和地区老龄产业各领域最前沿的产品、技术以及解决方案，在新冠肺炎疫情全球蔓延的非常时期，如期举行的老博会呈现出许多新亮点，格外引人瞩目。

亮点一

品牌选择多元化

本届SIC老博会汇聚众多国内外优质养老品牌，呈现全球养老行业当前最前沿的产品、服务和解决方案。展会规模保持上届水平，展出面积达2.2万平方米，预约对接的采购团队近100组。

日本专业护理床品牌八乐梦、芙兰舒床，欧洲知名智慧养老系统研发企业泰勒维克、全球一线卫浴品牌TOTO、丹麦PRESSALIT、德国贝朗以及助行辅具品牌日本三贵、河村、松永等国际知名养老品牌踊跃参展，携最新产品及服务亮相。其中由日本贸易振兴机构组织的品牌参展企业多达20家。

国内知名涉老品牌也悉数登场。其中，光大养老、越秀康养、美好家园、谷丰健康、奥园康养等均携最新养老服务成果重磅亮相，中国电信展示其居家养老平台，保利健投、永爱医养展示养老解决方案。

亮点二

科技助力智慧养老

福禄康电器科技的超声波电子导盲杖，可以超声波探测前方3米内障碍物，障碍物越近发出的响声和振动频率越频繁；颐讯信息技术的颐康护工APP为养老机构提供护工管理解决方案；京大（北京）技术的老年痴呆防治服务机器人，帮助老年痴呆患者防治……智慧养老产品用科技助力老年人的生活更便捷。

近年来，以科技辅具产品和信息平台解决方案为主要内容的智慧养老，成为提升老年人生活质量的主要途径和突破口之一，SIC老博会智慧养老板块展品内容占比逐年加大，成为展会现场焦点。

针对老年人出现的不同程度听力损失的情况，本届SIC老博会特别开辟听力语言康复板块，汇聚力声特、伽煜、音科、一尚等企业，集中展示听力验配车、听力检测、助听器、人工耳蜗等辅助产品及设备。同期组委会与广东省康复医学会耳鼻咽喉头颈外科分会联手举办2020老年听觉健康论坛，为长者及机构科普更多听力辅助相关知识。

亮点三

特色产品服务构建全产业链

本届SIC老博会设置无障碍生活、智慧养老、养老照护服务、康复护理、保健养生、旅居养老以及中国长寿之乡特色展区、老年听力康复专区等八大展区，特色产品加速养老领域全产业链构建。

作为SIC老博会的最大展示板块之一，无障碍生活展区参展企业众多，本届老博会继续发挥广东制造业优势，携一众适老化家具品牌亚度、优儒、品质生活、臻品乐善、伯凡、维格、永椿、森幸等亮相。同时，适老设计品牌栖城、志贺、中森、悉见、亲和源、沐芃等展示最新设计案例，一站式满足行业需求。

江西、广东、广西三地区的旅居养老联盟签约仪式在本届SIC老博会举行。三地区以团组方式参展，规模化展示其旅居养老与教育、养生、旅游、文化等方面的资源及产品，为老年人旅居休养提供更多优质解决方案和服务。

广州市民政局在老博会现场设养老服务成果展示区，以“大城市、大养老、新机遇、新活力”为主题，全面呈现广州市各项养老服务工作取得的突出成效，让广大市民、老年人能够全方位了解具有广州特色的养老服务模式和养老服务地图。

亮点四

多场活动推进产业发展

本届SIC老博会举办近20场内容多元、形式多样的同期活动，主题涵盖政策解读、行业观察、医养结合、智慧养老、康养发展、适老设计、康复护理、供需对接等，深入挖掘养老市场趋势，助推养老行业各领域合作跃上新台阶。

博览会高峰论坛以“持续发力，老龄产业发展育新机开新局”为主题，邀请国家发改委、国家卫健委、全国老龄委以及头部企业代表等共聚一堂，解读国家最新政策、探讨产业发展机遇。

一系列供需对接会在SIC老博会现场同步落地。SIC老博会与苏宁易购等电商平台，广东省物业管理协会、广东省养老服务业商会、广州市连锁经营协会等行业组织，保利发展等大型企业展开合作，共同举办养老服务对接活动，助力养老产业焕新活力。

本届SIC老博会举办前，保利发展控股集团先后承办粤赣两省养老服务招商座谈会、粤蒙两省区养老服务招商座谈会以及广州市养老服务供需对接活动等，切实推进产业发展、持续联动产业资源。

《 人民日报 》（ 2020年11月12日 16 版）