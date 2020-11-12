当体育遇上人工智能（体坛观澜）

积极拥抱科技发展，让人工智能更好地服务体育——体育与科技肯定能擦出更多智慧“火花”

有个机器人做教练，是一种什么体验？日前，在上海体育学院中国乒乓球学院的训练馆里，出现了一排乒乓球机器人，挥舞着机械臂为小球员做发球训练，落点准确、长短不一，让站在球桌对面的小队员全神贯注、全心应对。这就是具有自主知识产权、已批量投入市场的乒乓球机器人庞伯特。

能与人在乒乓球桌上一较高下的，还有亮相第三届进博会的欧姆龙机器人。庞伯特和欧姆龙等机器人，通过高速摄像机进行姿态动作等的捕捉，通过人工智能算法进行运动轨迹等的运算，为乒乓球运动带来了更多可能。

说起体育和人工智能两个领域的“碰撞”，绕不开围棋界著名的人机大战。2016年和2017年，“阿尔法围棋”分别战胜李世石和柯洁两大棋坛高手，让一众棋手棋迷惊叹不已。而随着人工智能技术在围棋领域得到深度应用，昔日的对手如今成为棋手提升棋力的帮手。今年4月，中国围棋队宣布与人工智能围棋“绝艺”续约3年。从布局研究到对弈实战，从赛前准备到赛后复盘，棋手能从人工智能围棋处汲取成长的营养，也在帮助人工智能围棋进一步学习提升。

可以说，人机大战的最终赢家是围棋。在与人工智能同行的路上，围棋深厚的文化底蕴增添了新时期、新技术的内容，教练与选手经历棋路纵横、人生起伏，最终让人工智能更精准、更高效地应用于棋盘。

如今，体育领域出现人工智能机器人已不是新鲜事，不少人还有过与其过招的经历。在8月的广西体育节上，不少羽毛球爱好者报名参加人机对战，与手握球拍的人工智能机器人隔网切磋。可以想象，在未来的体育领域，人工智能技术还将会应用于更多方面。积极拥抱科技发展，让人工智能更好地服务体育——体育与科技肯定能擦出更多智慧“火花”。

《 人民日报 》（ 2020年11月12日 14 版）