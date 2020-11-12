多管齐下做好补充医疗保险

2021年度“广州惠民保”10日启动上线了。据不完全统计，“保费几十元、能保上百万元”的“惠民保”产品越来越多，目前全国已经有17个省接近50个地市出台推广，覆盖人数超1600万人。

随着人民群众的健康意识和对风险保障的关注度提升，我国健康险市场取得了明显的发展。数据显示，2018年广东的财政医疗卫生支出达到1407亿元，基本医保财政补助也上涨至490元每人。但医疗费用个人自费部分负担较重，大额医疗支出导致因病致贫、因病返贫等现象依然存在。

以商业保险产品为例，其购买门槛、覆盖人群都存在一定的局限性，“惠民保”产品是不错的替代选择。因为与动辄价格上千的普通商业健康险相比，“惠民保”具有普惠性强、投保门槛低、保障力度高等特点，且将一些暂未被商业保险纳入报销范围的罕见病药品纳入保障范围。

有一份保障，就有了一份安全感；有了安全感，才有幸福感——这是老百姓最朴实的心声和期盼。应该说，“惠民保”产品与基本医疗保险、商业保险等形成了良好的互补，实现了社会医疗保险与商业健康保险的有效衔接，满足了更多元群体的医疗和健康保险需求，在构建多层次医疗保障体系上发挥着重要作用。此外，“惠民保”也是切实保障基本民生，防止市民因病致贫、因病返贫，从而提升群众的获得感和幸福感的新尝试，让更广大市民真正体会到普惠型保险的亲民。

不过“惠民保”产品价格低廉、不限年龄的特点，也为保险产品后期成本控制带来了挑战。一方面，目前“惠民保”产品虽然发展迅猛，但还处在业内和监管层的观望阶段，能够走多远、该如何规范等问题需要时间和数据支撑。另一方面，医保目录也处于动态调整与变化中。比如，医疗技术的进步、创新药品的上市等都会导致医保保障范围发生变化，“惠民保”产品如何精确覆盖基本医疗保险以外的领域，并缓解医保资金池的压力还值得更多思考以优化调整。

一项保险产品的推广，必须有足够的可持续性。站在构建多层次医疗保障体系的大背景下，如何更好地发展“惠民保”，把好事真正做好，构建好多层次的医疗保障体系，成为当下所有治理者、参与者必须思考的议题。

（刘琛）