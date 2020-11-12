近日举行的2020（第四届）中国农村养老高峰论坛上，来自政府、学界与公益界的人士提出，农村老人养老问题是养老工作中的一个短板。

当前，大量的老年人留在农村，我国的老年人的城镇化水平远远落后于我国总人口的城镇化水平。而且农村的老龄化挑战更为严峻——全国农村空巢老年人家庭比例高达30.77%，空巢独居现象严重。在受到自身支付能力和家庭照料能力制约的情况下，农村老人享受的社会资源及养老服务，也与城市老人相差甚远，在医、食、住、用、行、娱等各方面都存在不平衡不充分的情况。

认识到农村养老面临的突出问题，我们既要有克服难题的紧迫感，也要有针对问题找方案的信心和勇气。既然农村的养老问题与城市不同，就不宜照搬照抄城市养老的路子，而应结合实际打造具有农村特色的养老方案。

首先，农村的乡土情结相对较为浓厚，即便有条件，很多老人也不愿远离自己家的“一亩三分地”选择社会养老。虽说由于空巢独居现象的普遍，导致“养儿防老”的传统模式难以为继，但乡土人情等情感联结也为实现以家庭养老为基础、社会养老服务网络为辅助的新型养老体系打下了坚实基础。老人不愿走，那就让社会力量进来。例如近年来，“妇老乡亲”养老模式在多地推行。这一由政府牵头、基金会资助指导和专业孵化机构管理的养老模式，让社会工作者介入养老工作，通过培育当地的社会组织形成内生力量，整合农村资源服务农村老人，促进了农村养老事业的发展。

再如，由于生产生活压力大，农村空巢老人的需求与城市空巢老人优先顺序恰恰相反：对经济扶持以及照料的需求明显高于精神、心理慰藉的需求。这就要求有关部门应加强政策引导和财政倾斜，同时加大财政投入，鼓励更多社会力量参与养老问题的解决。

积极提出“治标”之举，“治本”之策也要提上日程。农村养老问题，根本还是发展问题。要让农村养老服务摆脱“救济性”的标签，还需充分挖掘农村发展潜能，通过发展产业、推动城镇化等手段变输血为造血，才能让农村老人不再为空巢独居所忧，真正走出养老困境。 （许晓芳）