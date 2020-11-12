银川启动养老服务改革试点 设施将覆盖85%城市社区

新华社讯 （记者任玮）记者从宁夏银川市政府获悉，银川市将启动居家和社区养老服务改革试点，到2022年底，各类养老服务设施将覆盖85%的城市社区，农村老年人幸福院、老饭桌等为老服务设施将覆盖80%的行政村，居家老年人生活照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援、助餐助行等服务将实现全覆盖。

根据最新出台的《银川市居家和社区养老服务改革试点实施方案》，银川市将不断丰富居家和社区养老服务供给主体类型和数量，发展连锁化、综合化、专业化的居家和社区养老服务，立足社区开展助餐、助医、助浴、助行、助急、助洁、康复护理等助老服务。到2022年底，银川市将扶持培育发展专业化、品牌化综合性社区为老服务组织30家以上。

银川市将大力发展社区嵌入式养老服务，到2022年，在全市打造20所街道级“社区一刻钟养老服务生活圈”的养老服务驿站，集医养照护、日间短托照料、介护服务、康复辅具共享、助餐服务等功能于一体。

针对城乡散居特困供养、低保、低收入、建档立卡户和计划生育特殊困难家庭中的失能、半失能老年人，银川市将把这些特殊困难老年人群体的基本居家和社区养老服务纳入政府购买服务范围，重点购买生活照料、康复护理、失能老人家庭成员照护培训等养老服务。