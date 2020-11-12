乌克兰总统因染新冠病毒远程履职
乌克兰总统办公室9日表示，总统泽连斯基新冠病毒检测结果呈阳性，即日起开始自我隔离，期间将借助通讯工具以远程方式继续履职。
泽连斯基当天通过社交媒体表示：“世界上没有不受新冠病毒威胁的幸运者，尽管采取了所有防疫措施，但还是得到了阳性的结果。我目前体温37.5℃，祝愿大家都保持36.6℃。”
9日当天，乌克兰总统办公室主任叶尔马克也被确诊感染新冠病毒。早在今年6月12日，泽连斯基的夫人叶连娜·泽连斯卡娅曾被确诊感染新冠病毒。
据乌克兰卫生部统计，截至11月10日9时30分，乌克兰单日新增新冠肺炎确诊病例10179例，累计确诊479197例，病亡8756例，治愈214657例。（记者张浩）
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