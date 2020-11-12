公众对疫情防控显现疲劳
南非政府告诫民众提防二次疫情
南非总统拉马福萨9日告诫公众，随着节假日密集期的临近，公众须保持高度警惕，防止新冠病毒感染。他呼吁公众为防止第二波疫情暴发，必须遵守现行的公共卫生准则。
南非人对新冠肺炎疫情的反应日渐疲劳，不再遵守政府制定的封禁规定，许多人在公共场合不戴口罩，社交聚会也在增多，许多人似乎已经认为疫情不再存在。
拉马福萨表示，任何规模的疫情再次暴发都将扼杀已经出现的经济复苏的嫩芽，并将国家带入疫情的寒冬。他提醒公众：“当我们在社交聚会上没戴口罩时，当我们参加拥挤的活动时，我们不仅使自己和他人处于危险之中，也正在危及经济复苏。”
卫生部长姆赫兹上周也提醒公众说，全国都应对新冠疫情可能复发保持高度警惕。南非已成功度过了新冠疫情的高峰期，但有迹象表明目前仍然有“集群暴发”的现象，在某些热点地区病例略有增加。
卫生部长还警告，由于公众的疫情防控疲劳和遵守防控规定的执行度下降，加上一线卫生工作者也已精疲力竭，如果第二波疫情来临，情况可能更糟。
据世卫组织官方数据统计，截至11月10日17时22分，南非单日新增新冠肺炎确诊病例1247例，累计确诊738525例，病亡19845例。（记者杜华斌）
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